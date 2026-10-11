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O navodnoj ljubavi Džejle Ramović i Jakova Jozinovića već neko vreme se spekuliše, a njihov odnos ponovo je dospeo u centar pažnje nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak sa pevačevog nastupa u Zadru.

Mlada pevačica Džejla Ramović i njen kolega Jakov Jozinović ponovo su dali povod za nagađanja o prirodi njihovog odnosa. Iako se već duže vreme govori da među njima postoji nešto više od prijateljstva, nijedno od njih dosad nije javno potvrdilo emotivnu vezu.

Međutim, novi snimak koji se proširio društvenim mrežama ponovo je pokrenuo priče o njihovoj bliskosti.

Naime, Jakov je u petak održao koncert u Zadru, a među prisutnima se našla i Džejla, koja nije skrivala dobro raspoloženje.

Pevačica je bila tik uz binu, odakle je pratila nastup svog kolege, a posebno se opustila kada je počela pesma „Raj“.

Džejla je sve vreme pevala, igrala i osmehivala se, a njeno raspoloženje nije promaklo obožavaocima koji su je snimili. Video je ubrzo počeo da kruži društvenim mrežama, dodatno podgrevajući nagađanja da između dvoje mladih izvođača postoje emocije.

Zajedno se pojavili i na privatnom slavlju

Podsetimo, Džejla i Jakov nedavno su privukli pažnju i kada su se našli među gostima na proslavi rođendana Arije, ćerke Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.

Njihovo pojavljivanje na istom slavlju dodatno je zaintrigiralo javnost, naročito zbog ranijih spekulacija o navodnoj romansi.

Ipak, uprkos sve češćim zajedničkim pojavljivanjima i snimcima koji privlače pažnju, Džejla i Jakov i dalje ne govore o tome da li ih povezuje samo prijateljstvo ili nešto više.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Glasine o vezi Džele i Јakova počele su da se šire nakon što јe on obјavio video na Instagramu na koјem ga ljubi Dželu. Ubrzo ga јe obrisao.

Nedavno su oboјe boravili u Kotoru u isto vreme, a potom su zaјedno fotografisani kako šetaјu Zagrebom. Ramović јe nedavno fotografisan i na Јozinovićevom koncertu u Vinkovcima. Mladi pevači se јoš uvek nisu oglasili povodom navodne romanse.