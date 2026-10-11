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Jelena Lela Vasić, supruga pevača Slobe Vasića, ponovo se oglasila na društvenim mrežama, a njena objava privukla je pažnju nakon višemesečnih spekulacija o problemima u njihovom braku. Ovoga puta pokazala je kako provodi vikend u porodičnom domu.

Nakon burnog perioda u privatnom životu, tokom kojeg se u javnosti mnogo govorilo o njenom odnosu sa Slobom Vasićem, Jelena je odlučila da sa pratiocima podeli jedan sasvim običan trenutak iz svakodnevice.

Lela Vasić
Lela Vasić Foto: Printscreen/Instagram

Naime, Lela se posvetila sređivanju garderobe, ali je, sudeći po fotografiji koju je objavila na Instagramu, pred sobom imala mnogo više posla nego što je očekivala.

Na podu se našla gomila odeće koju je trebalo razvrstati i složiti, a Jelena je prizor ovekovečila i uz njega napisala:

– Bože, daj mi snage, pola stvari koje danas moram da složim.

Lela je očigledno rešila da reorganizuje ormare i napravi mesta za garderobu prikladniju ovom godišnjem dobu.

Iako je njena poruka bila vezana isključivo za kućne obaveze, objava je privukla pažnju i zbog činjenice da je Jelena prethodnih meseci bila u centru interesovanja javnosti zbog bračne krize.

Lela Vasić
Lela Vasić Foto: Printscreen

Mesecima se spekuliše o razvodu

Podsetimo, brak Slobe Vasića i njegove supruge Jelene dospeo je u žižu javnosti nakon što su se pojavile navodne prepiske pevača sa drugom ženom.

Ubrzo su usledile i priče da je Sloba napustio zajednički dom, dok je Jelena nastavila da brine o njihovoj ćerki.

Ona se tada oglasila i jasno stavila do znanja da joj je dete najvažnije, zamolivši javnost da poštuje privatnost njene porodice.

Uprkos spekulacijama o razvodu, Jelena je kasnije otkrila da su ona i Sloba ostali u kontaktu, naglašavajući da joj mnogo znači to što je pevač posvećen njihovoj naslednici.

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