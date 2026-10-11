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Dok je Miljana Kulić u centru pažnje zbog učešća u „Eliti 10“, njena mlađa sestra Ana ima potpuno drugačije prioritete. Ona se ne eksponira u rijalitiju, a sada je na društvenim mrežama pokazala kako uživa sa svojim izabranikom.

Najmlađa ćerka Marije i Siniše Kulića privukla je pažnju romantičnom fotografijom koju je podelila na svom Instagram profilu. Ana je objavila trenutak iz bazena, gde je uživala u zagrljaju dečka, a posebnu pažnju privukao je ambijent u kojem su se fotografisali.

Oko zaljubljenog para nalazilo se cveće, dok je šampanjac dodatno upotpunio romantičnu atmosferu. Njih dvoje uživali su i u spa tretmanu, a Ana nije skrivala koliko joj prija vreme provedeno sa partnerom.

Za razliku od starije sestre Miljane, čiji je privatni život godinama pod budnim okom kamera, Ana retko dospeva u medije zbog emotivnih odnosa.

Ana Kulić Foto: Printscreen/Instagram

Niže desetke na fakultetu

Osim što uživa u ljubavi, Ana je posvećena obrazovanju. Studira na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde postiže odlične rezultate, sve same desetke, a poznato je i da sama zarađuje. Iako potiče iz jedne od najpoznatijih rijaliti porodica u Srbiji, nije krenula sestrinim stopama, već je svoj život usmerila ka obrazovanju.

Romantičarka

Podsetimo, Anin emotivni život i ranije je privlačio pažnju javnosti. Kako je Kurir svojevremeno pisao, mlađa sestra Miljane Kulić na Instagramu se pohvalila velikim plišanim medvedom sa srcem i natpisom „Volim te“, koji je dobila od tadašnjeg partnera.

O njenom tadašnjem dečku govorila je i Marija Kulić tokom učešća u „Zadruzi“, kada je otkrila da se mladić zove Nikola i da su mu roditelji lekari. Marija je tada imala samo reči hvale za ćerkinog izabranika.

1/7 Vidi galeriju Ana Kulić u bikiniju Foto: Pritnscreen/Instagram

Marija ponosna na najmlađu ćerku

O Aninim uspesima često je govorila i njena majka Marija, koja je na Instagramu svojevremeno podelila fotografiju ćerkinog indeksa i pohvalila se desetkom iz predmeta „Metodologija“.