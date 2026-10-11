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Nadežda Biljić je iznela svoju ispovest o borbi sa kancerom i otkrila kada se obratila za pomoć, istakavši važnost preventivnih lekarskih pregleda, jer, kako kaže, kod doktora se ide kada si zdrav, a ne kada si bolestan.

- Imala sam vanmensturalna krvarenja, i imala sam neke bolove koji nisu normalni. Ja sam od starta znala da imam kacner, a ja sam pratila sve to, i pri prvom većem krvarenju, sam se obratila za pomoć, ja sam sve imala po redu, tačno se zna koji su simptomi raka grlića materice. Ja sam dete zdravstvenih radnika i ja idem redovno na kontrole, jer se kod lekara ide kada si zdrav, a ne kada si bolestan, tačnije kada te ništa ne boli, ljudi moraju da se pregledaju na šest meseci. - započela je Nadežda u Jutarnjem programu Pink televizije, pa je dodala:

1/4 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Printscreen Pink

"Niko mi nije verovao da imam kancer"

- Moram da kažem da sam ja par meseci pre nego što sam dobila kancer, bila na pregledu i bio je sve okej, papa test je bio dobar, ali eto promenilo se. Na neki način sam bila spremna psihički, ali nikada nisi spreman za to. Moram da kažem da ja i dalje nisam procesurala da tako kažem, da sam ja imala kancer. Meni se sve to brzo desilo, ja sam se skoncentrisla na lečenje, i borila sam se, nisam imala vremenu ni da tugujem, ni da padam u depresiju, ja sam se skoncentrisla na lečenje. Meni niko nije verovao da imam kancer, ikao sam ja znala, mislim ja sam hipohondar težak, i ljudima je bilo čudno sve.

Foto: Dejan Milićević

Nadežda je potom otkrila kada je saznala da ima kancer.

"Momenat kad sam došla na Onkologiju mi je bio najteži"

- To se desilio 5.marta, a ja sam 8. marta imala svirku. Tada sam imala ogromno krvarenje, ali sam otišla i odradila sve kako treba, jer je to moj posao, niko nije video niti znao šta se dešava. Kada su mi saopštili da imam kancer nisam imala lom, ali kada sam bila na konziliju, tada sam se slomila. Meni su tada rekli da ću imati hemioterapije, da ću imati zračenja, ja sam nakon toga bila jako besna, na sebe, naživot, taj momenat kada sam došla na Onkologiju, mi je bio najteži. - rekla je ona i dodala:

- Mi nažalost svi brzo živimo ovaj život. Meni je doktor rekao da je ovo posledica i teške trudnoće, teškog porođaja, ali probudio se inat u meni, stelčevski inat, i to mi je bitno. Kada mi je jako teško, ja pomislim šta će moj Longo da radi bez mene, on sledeće godine kreće u školu, u prvi razred, to mi je bitno, bitno mi je moje dete - rekla je Nadežda sa suzama u očima.

Podsećanja radi, Toma Panić, suprug pevačice Nadežde Biljić, otkrio je da njegova supruga se bori sa opakom bolešću - rakom.

1/6 Vidi galeriju Nadežda Biljić i Toma Panić Foto: ATA images, Printscreen, Printscreen/Twitter

- Ovaj kratak period u godini je bio kao večnost. Svakog dana smo razmišljali o tome da li će sve biti dobro, ali od početka sam znao da će sve biti super jer je ona BORAC. Od prvog dana saznanja da Nadežda ima kancer sam prvo rodbini rekao da se svi ponašamo kao da se ništa ne dešava i da ništa ne postoji,tako je bilo i sa svim ostalim obavezama,ni jedan jedini nastup nije bio preskočen ili odložen,sve smo ispoštovali a da pritom niko ne zna kroz šta zapravo prolazimo. Pevanje je njen život i pomogao joj je u ovoj borbi,zato sam bez razmišljanja nastavio kao da se ništa ne dešava - napisao je Toma.

- Na sve što smo prolazili doživljavali smo ogroman linč samo zbog toga što Nadežda peva i radi ono što najbolje ume. Na kraju krajeva opraštamo svima, i onim prijateljima koji nakon saznanja više nikada nisu pozvali (iako ni od koga nisam ništa tražio,ni jednu jedinu uslugu) do onih koji su Nadeždu pljuvali najstrašnije u periodu kada joj je bila najpotrebnija podrška. Porodica je uvek pobeda i srećan sam što smo svi izdržali,naravno borba se nastavlja u svakom smislu! Budite ljubazni jer i ta ljubaznost nekom može značiti puno, ne znate kroz šta ko prolazi. Voli te tvoj tigrić. Bog je veliki - napisao je Toma

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