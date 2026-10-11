Slušaj vest

Ljubavni život Maje Ognjenović godinama unazad je pod lupom domaće javnosti. Iako proslavljena odbojkašica privatne detalje drži za sebe, komšije iz njenog rodnog Zrenjanina su otkrile pojedinosti iz njenih prethodnih veza.

Jedan od sugrađana koji Maju poznaje više od dve decenije govorio je o njenim dosadašnjim izborima, ali i o braku sa nekadašnjim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem:

1/5 Vidi galeriju Dača Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Dado Đilas

"Pričala je da neće da bude u braku"

- Maja je jedno divno stvorenje. Ja nju znam 25 godina sigurno. Oduvek je znam kao velikog sportistu. Pričala je ona da neće da bude u braku, neće ovo, neće ono, u stvari hoće prvo karijeru, tamo ovamo. Prekinula jedno vreme, pa je bila udata pa propao taj brak i tako - rekao je jedan sugrađanin za "Blic", a na konstataciju novinara da Maji ne ide sa sportistima, komšija je potvrdio:

- Na to sam i mislio, na Ikodinovića.

On se potom prisetio i njenog ljubavnog odnosa sa košarkašem Milošem Teodosićem, te izneo detalje iz perioda kada je posećivao njen rodni grad:

- Mi se ponosimo kad vidimo Teodosića kad dođe njegovim džipovima i tako dalje - rekao je on za pomenuti medij, te otkrio pojedinosti o njenim bivšim partnerima:

"Danilo je pio, a Teodosić..."

- Pa da ti kažem Danilo je pio. Danilo je i pao i slupao se, zato što je pio. Ja to ne volim. Ja alkohol ne volim u tom pogledu. Ja znam i kad se napio i gde se napio i gde je bio i sve. Meni je Teodosić veći sportista.

O nedavnim spekulacijama o Majinom pomirenju sa Teom, njen sugrađanin je rekao sledeće:

Foto: Kurir štampano

- To sam čuo ja, ali i da je ona njemu poslala poruku ne on njoj. I da mu je poslala poruku dok se nije razveo i sve sam ja to pratio... - govorio je Majin komšija, a onda priznao da su oni ostali omiljeni par svimna:

"Dok je Teo bio u braku..."

- Jeste, ostali su, ne svađaju se, tu su šta su, ali sam ja čuo dok je on bio u braku da je ona njemu poslala poruku i da se on bože moj i ovo-ono... Tako da... - kazao je, a potom se nadovazao na poslednju romansu o kojoj se u poslednje vreme prilično pisalo i pričalo:

1/10 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Miloš Teodosić Foto: Beta Dragana Stjepanovic, Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Kurir štampano, Dado Đilas, Printscreen, ATAIMAGES

- Maji želim samo mnogo sreće. I pitali su oni nju da li je to znak da je krenula u novu ljubav, kaže: "Ne, ja sam prvo sportista, a posle toga imam ja vremena za sve".

Komšije su prokomentarisale i Majinog novog partnera, sa kojim je navodno nedavno ipak završila romansu.

- Meni je to skroz normalno što nije iz sveta sporta, možda i bolje tako. Po meni je bolje možda da nisu istog tog spoja, da su različiti. Uglavnom koliko vidim, nešto kako pratim uglavnom to nisu baš uspešne veze. Pre će uspeti verovatno ta veza što je sa tim što nije poznat - istakla je komšinica dok se još nisu u medijima pojavile informacije o tome da je par prekinuo romansu.

Sugrađanka proslavljene odbojkašice se nadovezala na priču o Majinom ljubavnom životu:

- Ne priča ona o tome, ona više priča o tome koliko je vezan za roditelje. Ja joj od srca želim sve najlepše - poručila je ona.

1/5 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

BONUS video: