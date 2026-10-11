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Jakov Jozinović našao se u centru pažnje nakon što se društvenim mrežama proširio snimak starijeg datuma na kojem peva pesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Tompsona, inače poznatog po promociji ustaštva na svojim nastupima.

Sporni video-snimak je izazvao brojne reakcije, a deo publike koja je u prethodnom periodu s oduševljenjem pratila njegov uspon sada otvoreno izražava razočaranje i ističu kako neće otići na njegove koncerte u Beogradskoj areni, iako su još odavno kupili ulaznice za njih.

Vešt trik

Foto: ATAIMAGES, Rok Valencic / Rok Valenčič / Profimedia, Damir Dervišagić

Kako je Jakov zbog pevanja Tompsonove pesme kod nas u zemlji u trenutku postao od najomiljenijeg do najomraženijeg izvođača mlađe generacije, iz susedne države odmah je reagovao i njegov pi-ar tim, pa su se poslužili veštim trikom u kriznoj situaciji. Oni su tako, umesto da se oglase o spornoj situaciji, u sve umešali i njegovu devojku i koleginicu Džejlu Ramović.

Pevačica je tako "slučajno" primećena i fotografisana na njegovom poslednjem koncertu u Zadru, a kako se navodi, bez obzira na to što je stajala pored bine i možda mislila da nije uočljiva, jedan od njegovih fanova je uhvatio taj trenutak i odmah podelio na društvene mreže. Očigledno je da je Džejla uživala u koncertu dok je Jozinović pevao pesmu "Raj".

Džejla Ramović Foto: Printscreen/TikTok

Iako su mnogi bili u dilemi da li je to Džejla, shvatili su ipak da jeste pošto je nosila istu kreaciju na nastupu kao i u emisiji u kojoj je prethodno bila gost. Pevačica je bila lepo raspoložena i sve vreme se smeškala, pevala i plesala.

Za to vreme na društvenim mrežama sve je veći i veći broj negativnih komentara na Jozinovićev račun. Na Iksu se našao i onaj pevačice Anđeline.

- Baš je jadno pevati ratne pesme sa 20 godina. Nit si bio u ratu, nit bi bio, niti treba da se baviš tim temama. Mi mladi treba da promenimo tu temu danas i da pravimo dobru priču za bolje sutra. Šteta - napisala je pevačica.

Za razliku od nje, Milica Todorović brani Jozinovića.

- Čovek je Hrvat, valjda je to negde i legitimno, jelte? Nije pevao "Odakle si, sele"... Što bi mu se zabranio ulazak, ne razumem? Čovek je pevao hrvatsku pesmu, čovek je Hrvat - zgranula je Milica odgovorom.

Foto: Printscreen Instagram

Na konstataciju novinara da "ipak radi i u Srbiji pravi koncerte", te da li je u redu da peva takvu pesmu, Milica je odgovorila: "Nemoj sad da me smaraš sa tim pitanjima, molim te!"

Ovim povodom smo pokušali da stupimo u kontakt sa Jakovom i njegovim timom, ali nisu odgovarali na naše pozive i poruke.

Foto: Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia, ATAIMAGES, Printscreen Instagram

Posle toliko koncerata na kojima je profitirao u Srbiji, te onih koje tek treba da održi u Beogradskoj areni 24. i 25. oktobra 2026. godine, čini se da je ovaj snimak, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, mnogima otvorio oči.

Međutim, ovo nije prvi put da se mladi pevač našao u centru polemika zbog događaja koji su povezani sa njegovim nastupima u našoj zemlji.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Simone Di Luca/Simone Di Luca

Pre nekoliko meseci, dok je region brujao o odluci Tonija Cetinskog da otkaže koncert u novosadskom Spensu pošto je taj prostor sramno nazvao "nekadašnjim logorom za Hrvate", Jakov je odlučio da svoj nastup u istoj dvorani ipak održi.

Odabrao ćutanje

U tom trenutku Jakov je pred sobom imao niz zakazanih koncerata u Sava centru, pa je bilo jasno da bi to moglo da se dovede pod znak pitanja ukoliko kaže bilo šta što bi išlo u korist kolege iz Hrvatske Tonija Cetinskog.

Njegovo ćutanje je bilo još čudnije zbog činjenice da je malo pre toga bio gost upravo na Tonijevom koncertu u Zadru.

Foto: Antonio Ahel / Ata Images

Toni Cetinski otkazao je koncert u Spensu zakazan za 8. mart, navodeći da ta dvorana kod pojedinih ljudi budi bolne uspomene na ratne devedesete. Njegova odluka izazvala je brojne reakcije srpskog naroda, dok je Jakov nekoliko dana kasnije, 14. marta, nastupio u istoj hali i, očekivano, pobrao sve simpatije.

Kurir.rs

Jakov Jozinović: