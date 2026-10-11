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Popravio odnos s ćerkom Vaskom

1/7 Vidi galeriju Član „Amadeus benda“ Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, nedavno je privukao pažnju javnosti zbog turbulentnog odnosa sa bivšom suprugom i ćerkom. Foto: Pink, Printscreen

Muzičar je sada otkrio u kakvim je odnosima sa njima, a ovom prilikom javnosti je predstavio i svoju novu verenicu Barbaru, koja je od njega mlađa 23 godine.

Aca ne krije koliko mu ona znači, ističući da je upravo ona njegova nova najveća ljubav. Kako je naveo, zahvaljujući njenom uticaju, uspeo je da popravi i odnos sa ćerkom Vaskom.

- Sa ćerkom sam za sada okej, zahvaljujući mojoj novoj supruzi - izjavio je on.

O suđenju sa bivšom suprugom

1/5 Vidi galeriju Aca Amadeus Foto: Marina Lopicic, Dragana Udovicic

Govoreći o odnosu sa bivšom suprugom, muzičar se osvrnuo i na pravni spor koji su vodili. Ranije je iznosio tvrdnje da ga je ona prevarila sa svojim učenikom, a sada je otkrio i da je nakon postupka dobio novac od države.

Aca je objasnio da je reč o odšteti koju je naplatio zbog postupka u kojem ga je, kako tvrdi, bivša supruga optužila za nasilje i drogiranje.

Ja sam dobio od Tužilaštva 275 hiljada dinara, to je ono što sam ja naplatio od države, što je moja žena tužila mene da sam ja tukao i drogirao, što je jasno da je sve što je ona pričala laž - izjavio je Aca Amadeus u emisiji „Premijera vikend - specijal“.