Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša oglasila se povodom polemike koja je nastala nakon što se pojavio snimak sa nastupa mladog pevača Jakova Jozinovića, na kojem izvodi Tompsonovu pesmu koja govori o ratnim dešavanjima. Dok su pojedine njene kolege izbegavale da komentarišu ovu temu, Jelena je kao i uvek iznela svoje mišljenje.

- Mislim da sam jedina komentarisala to kako treba.Jedan ozbiljan projekat strane službe na koju su se upecali Srbi, kao i obično, kao i sve što dolazi iz inostranstva. Nadam se da ćemo biti pametniji i da ćemo ceniti naše izvođače i držati do naših izvođača više nego stranih jer ako se našim zvezdama zabranjuju koncerti širom regiona treba da budemo, ako ništa drugo, lojalni i patriote. Ništa pogrešno, samo istom merom pa će se valjda i oni opametiti - rekla je Jelena Karleuša za Telegraf i dodala:

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

- Ratnohuškačke pesme, to je deo njihove ideologije, nikako naše. Mi smo narod koji širokih ruku prihvata sve i voli sve i ne bavi se duhovima prošlosti. To je to - izjavila je pevačica.

Na pitanje da li smatra da Jakovu Jozinoviću treba otkazati koncerte u Beogradskoj areni, zakazane za kraj oktobra, Karleuša je odgovorila:

- Mislim da to treba da bude moralna odluka svih onih koji žele da idu. To je to - izjavila je ona.

O zabrani ulaska u Srbiju

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

Povodom poziva da se Jakovu Jozinoviću zabrani ulazak u Srbiju, Jelena Karleuša iznela je svoj stav i o tom pitanju.

- Ja generalno nisam za zabrane te vrste, ali ako oni našima zabranjuju, samo treba da postoji reciprocitet - izjavila je pevačica Jelena Karleuša.