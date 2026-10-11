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Pevačica Dušica Grabović (45) svojevremeno je otvoreno govorila o ljubavnim problemima i odnosima sa muškarcima, a tom prilikom osvrnula se i na intimne snimke koje čuva u svom telefonu.

- Ja mislim kad bacite fokus na jedan segment života, onda vam to ide, ako bacite na posao onda vam on ide, kada nađete ljubav, onda vam ide ljubav, a posao stavite malo sa strane. Mislim da ne može i jedno i drugo. Bitan je balans u odnosu dvoje ljudi u smislu odricanja od tog komfora na koji smo svi navikli, ako pričamo o ljubavi, ali mora neko da razume i ovaj posao kojim se mi bavimo - rekla je Dušica Grabović tad za "Grand" i objasnila kakav muškarac joj je potreban, a nikako ne može da ga nađe.

Priznala da ima kućne snimke sa muškarcima

1/5 Vidi galeriju Dušica Grabović u problemu Foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

- Teško je, ali jaki muškarci to razumeju. Nijedan jak muškarac neće probati da menja ženu u određenom dobu i prihvatiće posao kojim se bavi, jer poverenje je najbitnije u vezi. Nisam još uvek upoznala takvog muškarca, ne mogu da se pohvalim - rekla je ona i dodala:

- Kažem ja mojoj najboljoj drugarici najbitnije u životu je naći muškarca koji je dobar, koji je lep, situiran, bogat i važno je da se ta četvorica ne poznaju. Nemoguće je naći sve u jednom.

Osim toga, Dušica Grabović ne krije da ima eksplicitne snimke sa muškarcima, koje, kako priznaje, neretko gleda.

- Imam kućne snimke sa bivšim momcima, koje često i pogledam i to ima svaka žena u Srbiji - kazala je Dušica jednom prilikom za "Kurir"

"Sa Peđom sam izgubila nevinost"

1/5 Vidi galeriju Peđa Jovanović Foto: Igor Cecelja/Extra FM

Podsetimo, Dušica je nedavno govorila o svom privatnom životu i otkrila da je sa kolegom Peđom Jovanovićem imala intimne odnose.

- Njegovu suprugu Anu i njega poznajem od 16. godine života, rođeni smo u istom gradu, a ja sam zbog njega i počela da se bavim pevanjem. On je nastupao u jednom kafiću gde sam ja izlazila - pričala je ranije za Kurir Dušica Grabović i dodala:

- Sa njim sam izgubila nevinost. Moja prva ljubav, moj prvi pređen most. Bila sam čak i na rođenju njegovog sina.