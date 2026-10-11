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Boban Rajović oglasio se povodom skandala koji je izbio nakon što se pojavio snimak na kojem Jakov Jozinović izvodi Tompsonovu pesmu.

Pevač je bez zadrške izneo svoje mišljenje o celoj situaciji, osvrnuo se na ponašanje kolega koje su podržavale mladog izvođača, ali i otkrio šta misli o mogućnosti da mu bude zabranjen ulazak u Srbiju.

- Ja sam pravio neke greške u karijeri i tad su novinari znali da zovu sve kolege da daju komentare i bili su protiv mene. Ja sad savetujem sve kolege koji su se utrkivali da budu gosti kod Jakova Jozinovica, pošto su išli zarad svoje reklame... Meni je samo čudno da imaju mnogo hitova, koncerata i toliko se radovali i davali podršku, ali eto igram slučajeva ja nikad nisam bio pozvan ni od jednog kolege na beogradski koncert. Toliko su trčali da budu gosti i pitanje je da li bi nekome od naših pevača sa ovih prostora tako išli. Ja tog dečka niti znam, niti poznajem. Ja sam video temu, iskače na svim portalima. Ja sam sam imao neke situacije i sve što zaboli nekog drugog ne treba pevati i naravno da sam protiv toga. Kako će dalje da se odvija moraju da odluče mediji, srpski organi i da li će da mu bude zabranjeno - govorio je Boban.

1/6 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Neđo Moračanin, Privatna arhiva/Boban Rajović

Na pitanje da li smatra da postoje poznate ličnosti koje likuju zbog situacije u kojoj se Jakov našao, Rajović je odgovorio:

- Nisam prisutan u toj temi, ali sam ispratio. Mislim da ima više onih koji likuju nego koji ih žale. Posle svega što se malome dešava, imao je koncert u Podgorici pre nekoliko dana, imao sam situaciju da su moji vrsnici u muzici tražili da im pozdravi unuke i on je to stvarno uradio - rekao je Boban.

1/7 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Privatna arhiva, Mario Poje/bravo, Simone Di Luca/Simone Di Luca

JK:"On je projekat strane službe"

Podsetimo, i Jelena Karleuša je oštro komentarisala čitavu situaciju, ističući da su ratnohuškačke pesme deo njihove ideologije, a osvrnula se i na mogućnost zabrane njegovog ulaska u Srbiju.

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

- Mislim da sam jedina komentarisala to kako treba.Jedan ozbiljan projekat strane službe na koju su se upecali Srbi, kao i obično, kao i sve što dolazi iz inostranstva. Nadam se da ćemo biti pametniji i da ćemo ceniti naše izvođače i držati do naših izvođača više nego stranih jer ako se našim zvezdama zabranjuju koncerti širom regiona treba da budemo, ako ništa drugo, lojalni i patriote. Ništa pogrešno, samo istom merom pa će se valjda i oni opametiti - rekla je Jelena Karleuša za Telegraf i dodala:

- Ratnohuškačke pesme, to je deo njihove ideologije, nikako naše. Mi smo narod koji širokih ruku prihvata sve i voli sve i ne bavi se duhovima prošlosti. To je to - izjavila je pevačica.