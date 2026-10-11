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Snimak Jakova Jozinovića na kojem peva pesmu Marka Perkovića Tompsona izazvao je pravu buru u javnosti, a reakcije na njegov nastup ne prestaju da se nižu. Mladi pevač našao se na udaru kritika brojnih poznatih ličnosti, koje su javno osudile njegov potez, dok se u javnosti povela i polemika o tome da li bi trebalo da mu bude zabranjen ulazak u Srbiju.

Njegovo oglašavanje prenosimo u celosti:

1/10 Vidi galeriju Jakov Jozinović na svom četvrtom koncertu Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Dok se danima komentariše sporni snimak, Jakov je odlučio da prekine ćutanje i prvi put se javno oglasi povodom čitave situacije. Pevač je izneo svoju stranu priče i objasnio da je snimak nastao pre gotovo dve godine, kada je imao 19 godina i tek započinjao muzički put pevajući po kafićima.

- Poslednjih dana puno se govori o meni i videu starom gotovo dve godine, iz vremena kada sam imao 19 godina i tek počinjao svoj muzički put, pevajući po kafićima. Zanimljivo je kako jedan snimak s početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke. Zato osećam potrebu oglasiti se kako bih jasno rekao ono što smatram važnim.Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vere ili boje kože niti sam pevao kako bih nekoga uvredio. Razumem da muzika, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna i osobna značenja. No, nikada mi nije bila namera bilo koga povriediti niti bih ikada želio da se bilo ko zbog mene oseća povrijeđeno. Poštujem svoje poreklo i svoj narod, a posebno verujem da ljubav i poštovanje prema svojima nikada ne znače nepoštovanje prema drugima. Naprotiv!

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Da sve bude još neugodnije, poslednjih se meseci u medijima pojavljuju razna prozivanja, laži, ali i izjave koje mi se pripisuju, a koje nikada nisam dao. Ne pristajem biti deo medijskih manipulacija i neistina niti dopustiti da se moje ime koristi za stvaranje sukoba tamo gde mu nije mjesto. Ja sam muzičar, nisam političar. Zato je ovo moje jedino obraćanje na ovu temu. Medijske laži, teorije zavere, šokantni naslovi ili bilo što slično nikada nisu bili ono što ja jesam, kakav put želim imati i kakvu karijeru želim graditi.

Ostajem isti onaj dečko kojem je muzika bila i ostala način da prenese emociju, poveže ljude i dotakne njihova srca. Svestan sam odgovornosti koju nosim kao mlada osoba čija muzika dolazi do ljudi širom regiona. Poverenje koje mi dajete shvatam ozbiljno i na njemu sam vam iskreno zahvalan. Hvala vam na podršci i ljubavi - poručio je Jakov Jozinović.

Ljudi masovno odustaju od koncerta Jakova Jozinovića u Beogradskoj Areni

Podsetimo, mladi pevač Jakov Jozinović zgrozio je veliki deo javnosti u Srbiji zbog snimka koji je objavljen, a na kom se čuje kako peva pesmu Marka Perkovića Tompsona.

Posle toliko koncerata na kojima je i te kako profitirao u Srbiji, te onih koje tek treba da održi u Beogradskoj Areni 24. i 25. oktobra 2026. godine, čini se da je ovaj snimak, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, mnogima "otvorio oči".

Jedna objava korisnika društvene mreže "X" mnoge je bacila na razmišljanje.

Budući da je Jakov Jozinović zakazao koncerte u Beogradskoj areni 24. i 25. oktobra, jedan korisnik je napisao da prodaje svoju kartu za ovaj koncert. Ispod su se nadovezali brojni korisnici te mreže koji su izrazili nezadovoljstvo njegovim potezom, pa su se pitali da li postoji način da povrate novac.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo

Ako je suditi po ovim objavama koje sada preplavljuju mreže, oni koji vole da posećuju njegove koncerte su u velikoj dilemi, a mnogi masovno odustaju od odlaska na koncert.

JK: "Jakov je projekat strane službe"

Podsetimo, Jelena Karleuša jedna je od javnih ličnosti koja je oštro osudila postupak Jakov i javno iznela kritički stav povodom snimka na kojem izvodi Tompsonovu pesmu i tom prilikom istakla da ovakve situacije zahtevaju ozbiljan pristup i jasnu reakciju.

- Mislim da sam jedina komentarisala to kako treba.Jedan ozbiljan projekat strane službe na koju su se upecali Srbi, kao i obično, kao i sve što dolazi iz inostranstva. Nadam se da ćemo biti pametniji i da ćemo ceniti naše izvođače i držati do naših izvođača više nego stranih jer ako se našim zvezdama zabranjuju koncerti širom regiona treba da budemo, ako ništa drugo, lojalni i patriote. Ništa pogrešno, samo istom merom pa će se valjda i oni opametiti - rekla je Jelena Karleuša za Telegraf i dodala:

- Ratnohuškačke pesme, to je deo njihove ideologije, nikako naše. Mi smo narod koji širokih ruku prihvata sve i voli sve i ne bavi se duhovima prošlosti. To je to - izjavila je pevačica.