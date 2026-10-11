Slušaj vest

Denser Andrija Đogani, poznatiji kao Baki B3, otvoreno je govorio o odnosima sa članovima svoje porodice i otkrio u kakvim su odnosima. Iako već neko vreme živi sa porodicom u Banjaluci, zbog nastupa i brojnih poslovnih obaveza često boravi i u Beogradu.

Osvrnuvši se i na mlađe izvođače danas, ovom prilikom bez dlake na jeziku dao je i svoj sud.

- Nema pravila. Sistem našeg vremena i ovog je drugačiji. Sve ide s vremenom. Znamo kako je devedesetih bilo strašno u državi, mi nismo pevali o ratu. Nekako smo te situacije sveli na "žurku", te ljubavne pesme su nekako sklonile sve iz te situacije... Nismo mi razmišljali, niti namenski to radili, nego takvi su tekstovi bili, drugačiji. Ovaj novi talas i ova nova generacija, oni su dobili drugačije tekstove. Tekstovi su im takvi kakvi, kakvo je vreme, starlete. Klinci su to prihvatili tako kako jesu. Tekst kao tekst njima ni toliko bitan koliko je bitno "tuc-tuc", da se skače i igra i na neki način i kad su tekstovi katastrofa, oni su to prihvatili. Tekst ne mora više da bude ljubavni. Koga to zanima više, ljubav? Pevaš o drvetu, o lišću, o nekim glupostima i to je njima okej. Moje kolege, oni rade, svaka čast svakome, ali generacije to tako prihvataju. Ne vredi, nemaš tu mnogo da "prospipaš pamet". Što si luđi, izgleda da bolje prolaziš; ja ne mogu da ludujem, ja sam lud za sebe, ali što se tiče muzike i tekstova, ne mogu da pevam o nekim glupostima, to mi ne leži. Nisam to ja - objasnio je on.

Kako kaže, energija među kolegama se promenila, te danas vlada sujeta, koje ranije nije bilo.

- Ova ekipa devedesetih, neki su tu, neki nisu i onda ista ta naša ekipa iz onog vremena je bila drugačije. Nije bilo toliko sujete i ljubomore. Nije bilo, ja to sada osećam, a tada nisam osećao, zato što su svi tada radili i bilo je drugačije. Svi su imali posla, radile su diskoteke, sada sa vremenom i situacijom da je kriza, da se nema para, da je jako teško i sad bi se svi za neku siću prodali - smatra on, pa nastavlja:

1/7 Vidi galeriju Baki B3 Foto: Kurir Televizija

- Ja ne moram da radim, radim ako me neko pozove. U ovoj grupi devedesetih svi su zvezde. To me malo nervira. Ne volim ja to i nikad to nisam voleo. Sebe nikad nisam ni video kao zvezdu, niti smatram sebe zvezdom. Hajde, ljudi me tako doživljavaju i to je okej, a ja sam prizeman. Okej, imaš četiri hita, pa imam i ja četiri hita. Šta glumiš, druže, Deda Mraza? Što si ti bolji od mene ili ja od tebe? Šta, ne kapiram. Pevaš muziku koju pevam ja, pevaš ti, kakve veze ima. Formirala se kao grupa neka, to me malo nervira. Ide mi na živce i svakom ponosob ću reći lepo u lice. Svako je na svoj način nešto uradio i ostavio dubok trag. Neko ima više hitova, neko manje, neko ima jedan hit za svoju karijeru, neko ima jedan album izdat i ne postoji.

Baki B3 priznaje i da mu smeta što se danas mnogi, kako kaže, "deklarišu kao menadžeri".

- Znaš šta je najgore, što su navodno danas svi menadžeri. Niste vi menadžeri. Niko nije uložio u nečiju karijeru. Ako ti menadžer dođe, on organizuje koncerte. Nisi ti menadžer, druže, nikome. Ti si organizator koji organizuje koncerte i radiš taj deo. Menadžer je neko ko ulaže u nekog pevača, u karijeru i on je menadžer koji vodi tvoj posao. Ti si kod kuće, sediš, uživaš, a menadžer radi za tebe. Onda menadžer dobije dobar procenat. Pevač dobije svoj deo. Dajem primer, rijaliti. U rijalitiju vodi neko ko je napravio veliki incident, skandal, ovi ostali su kao statisti, glumci koji su tu. Tako i u devedesetima. Imaš tri, četiri grupe koje važe, vodeće su grupe i ovi ostali su padobranci. Smeta mi to, prodani su. Nemam ništa protiv toga, pričam realno. Ne moram da budem nigde, ni tu ni ovamo, ne živim od toga, radim još nešto privatno svoje - objašnjavao je on, a tu se nije i zaustavljao:

"Čim malo uđeš u lovu..."

- Srećan sam u životu, uspešan, imam sasvim dovoljno da mogu da radim. Imam nastupe, ljudi me zovu, klubovi, diskoteke, ali ovo je mnogo bitno. Sve je to prolazno, ništa večno ne traje, nego ovde se pokazuju ljudi kakvog su karaktera. Neću pogrešno da me shvatiš ni ti, ni publika, a ni moji kolege. Ne ciljam ja ni na koga, nego ja pričam u globalu šta se dešava. Mnogima je čudno zašto nema mene na nekom koncertu ili zašto "Funky G-ja", "Moby Dick-a"; prave se grupe, kolektivci, ovi s ovim, ovi s onim, ovi su loše prošli, ovi nisu. Sve se to sazna i postaje polako sujeta, ljubomora zbog toga. Ima ljudi koji ne znaju da ćute, da rade svoj posao i da uživaju u životu. Nema se para, da se ima para, ne bi to tako bilo. Lova je čudo, moć. Čim malo uđeš u lovu, odmah se menja sve, misle da su važni.

- Nemam ništa ni protiv organizatora. Mene ko zove, vidim ako hoću da pristanem, pristaću, ako ne, neću pristati da radim za male pare. Drugo, radiću sa onim ko meni odgovara. Sve je stvar dogovora. Svako sebi, čist račun duga ljubav. Organizatori su napravili tu priču, a pevači su jako teški za saradnju.

Ovoga puta, inače, u Beogradu je, kako kaže, kratko, te sa Gagijem i Đoletom Đoganijem ne stiže da se vidi.

- Nisam se video. Došao sam na dan, dva. Kad dođem u Beograd, uvek dođem nekim obavezama. Idem da vidim mamu, nju da ispoštujem, da porazgovaram sa njom. Inače zovem, kad se dogovorimo da se vidimo, da se čujemo. Niti sam ja ljut na nekog od mojih iz familije, niti su oni ljuti na mene. Ako su ljuti, šta ću ja, to je njihovo, ali nema razloga da budemo ljuti - izjavio je, napominjući da je s Gagijem, na primer, izgubio kontakt.

"Ne mogu ja da ispravljam krive Drine!"

1/8 Vidi galeriju Gagi Đogani Foto: Nenad Kostić, Kurir, Printscreen/Instagram

- Sa Đoletom se čujem jedino od svih njih, sa ostalima slabo. Nemam neku komunikaciju. Ne znam zašto se izgubila. Svako ima svoj pogled na to, ima pravo da živi i da se javi ako hoće, svako se javi kada oseća potrebu da treba da se javi i ne treba se ljutiti. Ako mislim da nije to, ja tu presečem. Izgubljene su vrednosti i ta komunikacija koja je glavno jelo u odnosu svega onoga u životu... I da si mi sestra i da si mi brat, ako vidim da ne možemo da funkcionišemo okej, zdravo-zdravo, distanca mora da bude i samo javljanje. Što se tiče koncerata, Gagi i ja nismo imali zajedno nastupe, samo Anabela. Jednom samo kad je bio u Banjaluci bilo je: "Zdravo", "Zdravo, gde si brate" i to bi kraj. Otišao je u svoj hotel da spava, umoran, dečko se nije naspavao. Nemam pojma. Nije to više to. Krivo mi je. Žao mi je što je tako, ali što da radim. Ne mogu ja da ispravljam krive Drine i da ja radim na nečemu što nemamo, ako nemamo isto razmišljanje. Nemamo iste mozgove. Žao mi je. Svako za sebe, pa neka fura, brate. Niti sam ja dužan njemu, niti on meni da polaže račune - objasnio je on.

Na pitanje da li može da se živi od nastupa i koliko je potrebno istih da se održi da bi se normalno živelo kaže:

- Ja sam obezbedio sebi svoju penziju, mogu to da kažem što se tiče muzike, zato što tu su ta autorska, digitalna prava, tu su platforme. To kad se skupi, sve to je dobra zarada, dobra lova. Zato ja i pesme pravim iz hobija, jer ja ne znam koja pesma može da postane hit za godinu, za pet meseci i onda će ta pesma da ti opet donese nešto novo. Zato sam penziju odradio, završio. Imam primanja od toga i plus što radimo privatno, moja žena i ja. Trudimo se i živimo sasvim normalno. Niko nam na neki način niti pomaže. Ti si uvek morao da radiš nešto u životu da bi mogao da živiš. Ne možeš da čekaš da će neko nešto da ti da - jasan je bio denser, a s obzirom na to da je bio u nekoliko sezona učesnik rijaliti programa, evo šta misli o ovogodišnjoj "Eliti 10".

1/8 Vidi galeriju Baki b3 na početku karijere Foto: Printscreen, Fejsbuk

- Bio sam više puta u rijalitiju, više ne bih ulazio, zato što sam postavio sve na svoje mesto što se tiče mog života. Sredio sam se, što se tiče i mene i moje porodice i sve ono što je potrebno da normalno živiš. Znamo svi da se tamo ulazi zbog novca, da bi imali, zaradili i od nečega živeli. Mnogi klinci, ovi mladi koji ulaze, oni ulaze zbog reklame, da se malo ispromovišu, da budu popularniji; ja sam ulazio zbog novca, marketinga. Sad mi to više nije potrebno. To je za*ebana priča, da ne bi poželeo nikom, zato što za to treba da imaš konjske živce, da budeš mentalno jak, spreman na izazove, prepreke, igru koja je jako teška. Koliko treba da istrpiš da te neko vređa, ponižava - ispričao je Baki, kritikujući za kraj devojke lakog morala.

- Ne igra se rijaliti srcem, nego mozgom. Rijaliti je igra mozga da znaš da napraviš dobru priču iz glave. Ti moraš da budeš interesantan. Ne moraš ti da budeš incidentan, da napraviš skandale, da varaš, spavao sam danas s ovim, s onim. To su ovi plitkog uma i grama mozga u glavi nemaju. Ima pet frajera, šest za ceo rijaliti, spavala je sa 15 njih tamo. I ovaj ispade da je frajer, što je spavao sa njih 15. U, jak si ti frajer, druže, baciš sve na kolena i to ove koje su lake. Svi su isti učesnici, par njih ima novih, ali sve se vrti oko tih istih i sve slične priče. Opet su tu devojke koje spavaju sa nekima. Uđe ta jedna devojka, ona bila sa pet njih iz različitih rijalitija i onda plaču, kukaju.

Kurir.rs/ Blic