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Jovana Jeremić ugostila je udovicu Andrije Bajića, Malu Canu, a tokom razgovora došlo je do neprijatne situacije.

Voditeljka je žestoko odbrusila pevačici, dok ona nije u svom stilu odgovorila.

"Pevačima je mesto da pevaju"

Voditeljka je u svom izlaganju jasno stavila do znanja da etradni umetnici ne treba da se bave politikom niti da je spominju.

- Prvo, o politici vi ne možete da pričate? - pitala je Jovana.

- Znam da ne mogu da pričam - odogovorila je Mala Cana.

- Pa ne, ne znate. Pevačima je mesto da pevaju, a ne da bistre vodu i pričaju o politici, Je l' si bistrila ti vodu? - dodala je Jovana.

- Što sam podržavala? - započeja je Mala Cana, ali ju je voditeljka prekinula.

- Ne, ne pričamo o tome šta si podržavala, već o zloupotrebi situacije na ovaj ili onaj način - nastavila je Jovana.

- Dušo, biću jako surova, ali ja nisam kao neke moje kolege - dodala je Cana.

Cana se nakon toga osvrnula na testament i odnose sa porodicom pokojnog supruga.

- Sve je to ostalo tako kako jeste, vodi se tako kako jeste i nastavlja se borba, što se toga tiče.

1/5 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir

"To je za mene strašno"

Ćerke Andrije Bajića, kako tvrdi njegova supruga, pevačica Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, navodno su izbacile njegove stvari iz porodične kuće.

Ona je nedavno za Kurir otvoreno govorila o situaciji koja ju je, kako kaže, veoma potresla, a posebno ju je pogodilo to što se sve dogodilo pre ostavinske rasprave.

"Danas je praznik Krstovdan i ja sam otišla na groblje svog supruga. Tamo su mi prijatelji rekli da Andrijine ćerke izbacuju njegove stvari iz kuće. Nakon groblja sam otišla kod komšije koji je preko puta i prosto nisam mogla da verujem da se to dešava, da se njegove stvari tako izbacuju na ulicu. To je za mene strašno, ne mogu da verujem da čak nije prošla ni ostavinska rasprava" govorila je Mala Cana.

1/7 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Printscreen/Youtube

Ko je Mala Cana

Svetlana Tomić, u narodu poznatija kao Mala Cana (48), decenijama je prisutna na estradnom nebu, ali je tek pre nekoliko meseci, nakon što je u javnost dospela informacija o njenom braku sa pevačem Andrijom Bajićem, postala glavna tema medijskih natpisa.

Iako se muzikom bavi preko 20 godina i iza sebe ima brojne pesme, njen život van svetla reflektora daleko je od tipične estradne priče.

Međutim, život je nije mazio, te je u jeku popularnosti ostala baš bez Andrije (89).

Dok mnogi pevače zamišljaju u luksuzu, život Male Cane je potpuno drugačiji. Ona živi u mestu Devojački bunar, nedaleko od Alibunara.

1/6 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih uspomena Foto: Printscreen, Printscrean

Posebno uživa u baštovanstvu, pa se tako svojevremeno pohvalila kako sama uzgaja preko 35 korena paradajza.

"Moj život je skroman. Imam svoje životinjice, baštu, svoje cveće... Apsolutno ništa nisam sebi uskratila, jer sam i pre toga živela normalno", izjavila je pevačica tokom pandemije, ističući da se javnost često pogrešno vodi predrasudama da estradnjaci zarađuju milione.