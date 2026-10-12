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Prvo osnovno javno tužilaštvo, kako Kurir nezvanicno saznaje, pre nekoliko meseci uputilo je zahtev policiji da sasluša svedoke i pribavi sve dokaze vezano za krivičnu prijavu koju je Nada Pucarević podnela protiv Kristijana Golubovića.

Prema našim informacijama, policiji je naloženo da uzme izjave od Filipa A., Nadinog sina kao i M.T. vezano za događaj od 5. juna 2026. na Zvezdari, kada je prema tvrdnjama nesrećne žene Golubović napao nju, njenog sina i M.T.

- Takođe, policiji je dat jasan nalog da utvrdi da li je i izvesni M. P. učestovao u napadu, kao i da li je bilo svedoka ili da li postoje video snimci sa sigurnosnih kamera. Takođe, policija bi, pre nego što bude doneta odluka o eventualnom vođenju krivičnog postupka trebalo da utvrdi i da li ih je Kristijan posle napada zvao i zbog čega - otkriva izvor Kurira.

Foto: ATAIMAGES, Kurir

Prema njegovim rečima, pre nego što se nadležnom Prvom osnovnom javnom tužilaštvu dostavi sva dokumentacija i prikupljeni dokazi, trebalo bi da se utvrdi i kakvi su bili odnosi bivšeg osuđenika i rijaliti učesnika sa Nadom i njenim sinom, a naročito posle njenog svedočenja u sudskom postupku vezano za kuću na Zvezdari.

Podsetimo, Nada je u potresnoj ispovesti za Kurir opisala detalje incidenta na Zvezdari.

1/4 Vidi galeriju Fotke prebijene Nade Pucarević Foto: Kurir

- Nekako je ovaj dečko ustao i seo u kola i otišao. Kristijan se tada okrenuo ka Filipu i udario ga, a on je pao. Kako sam videla da Filip pada, vrisnula sam i onda je on krenuo ka meni. Rekao mi je: "E sad ću tebi da je*em mater." Poleteo je i udario me u glavu. Počela sam da gubim svest. Ne znam da li me je udario pesnicom ili rukom. Imala sam hematom na glavi. Ležala sam na betonu omamljena od udaraca. Osetila sam da me je udario dok nisam došla k sebi. Koliko - ne znam, ali znam da me udarao i šutirao iz sve snage. Olešio me je od batina. Nisam mogla da vrištim jer nisam mogla da dođem do vazduha. Zamislite kad vas bije onoliki čovek iz sve snage. Bilo je tu još ljudi, ali niko nije smeo da se umeša. Kristijan je uleteo u kuću, uzeo ranac i otišao. Ja inače imam autoimunu bolest i bolest pluća. Filip je počeo da viče i da me doziva, a on mu je na to rekao: "Pusti kurvu, laže!" - prisetila se Nada.

Ona nam je ispričala i šta se potom dešavalo.

- Pozvali smo policiju. Došli su sa tri automobila i pozvali sanitet. U Urgentnom sam ostala celu noć. Kristijan je zvao Filipa da mu kaže da ne pristanem na lečenje i da ne prijavim da me je prebio. Mesec dana nisam mogla da sednem. Imam dokumente da su mi na jednom mestu pokidana sva meka tkiva. Išla sam i na terapije, ali neću se oporaviti. Treba ponovo da radim skener glave jer otad imam jake glavobolje. Stradalo mi je i srce. Više nisam ista. Živim u strahu za život mog sina non-stop, samo se okrećem da ga ne sretnem negde. Dala sam izjavu i u tužilaštvu, nadam se da će odgovarati za sve i da će ga pozvati. Ako se nešto desi mom sinu ili meni, ako opet budem bila pretučena ili me neko ubije, znajte da je to uradio ili lično on, ili neko od njegovih prijatelja - rekla je Nada uz suze za Kurir.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Kristijan Golubović: