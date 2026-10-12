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Starija ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića Atina Tošić, čim je postala punoletna, novu životnu etapu započela je u Milanu, gde živi s Dariom Šarić, naslednicom Duška Šarića i Svetlane Dimitrić, nekada Šarić. Njih dve se druže godinama, a zajednički život u Italiji dodatno je učvrstio njihovo prijateljstvo.

Prave drugarice

Atina je za svoju novu adresu izabrala Milano, grad koji važi za jednu od evropskih prestonica mode, umetnosti i obrazovanja. Ipak, u ovom velikom italijanskom gradu nije sama, budući da joj društvo pravi Daria. Njih dve se poznaju odranije, išle su u istu srednju školu, a prijateljstvo su nastavile i van granica Srbije, gde su započele obrazovanje na istom fakultetu.

Opredelila se

1/5 Vidi galeriju Studira u velikoj prestonici Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

Mlade naslednice poznatih porodica, osim druženja, našle su se i pred sličnim životnim izazovima, od studentskih obaveza do privikavanja na život u drugoj zemlji. Zajednički život sigurno im olakšava prve korake u novoj sredini, ali im istovremeno pruža priliku da postanu samostalnije i steknu iskustva koja će im značiti u budućnosti.

Bira društvo

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Provode vreme na pravi način



Da između njihovih porodica postoji bliskost, pokazali su i prethodnih godina. Porodica Šarić bila je među gostima na proslavi Atininog 18. rođendana, a druženje nije bilo rezervisano samo za posebne prilike. I porodice su posećivale jedna drugu na važnim slavljima, što govori o tome da se njihovo poznanstvo neguje duže vreme. Sada, kada su obe devojke u Milanu, njihovo prijateljstvo dobilo je novu dimenziju.

Podsetimo, Jelena Karleuša održaće 17. oktobra koncert u Skoplju u areni "Jane Sandanski", a njeni fanovi jedva čekaju taj spektakl.