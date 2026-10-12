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Kristina Spalević o svom bivšem partneru se nije oglašavala od momenta kada ga je prijavila za nasilje, ali i za ubistvo psa. Sada, nakon što je ispovest Nade Pucarević potresla region gde govori o nasilju koje je doživela od Golubovića, Krisitina je odlučila da se oglasi i stane u odbranu brutalno prebijene Nade.

Kristina je i potvrdila priču komšija koje su govorile za Kurir, da je Golubović nakon što je Nada zbog njega pobegla iz kuće, uselio nepokretnu ženu.

"Uspaničio se, hoće da je se reši"

- Što se tiče priče da je uselio stariju ženu, uselio je u Nadin deo kuće, to je istina. Imam i za to dokaz u vidu poruke koju mi je on poslao, a u poruci između ostalog piše: "Neka ih, lagano ću sve sam, jer nikoga nema ovde sem stare bake" - piše u poruci koju je Kristina razmenila sa Kistijanom.

1/9 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Kurir Televizija, Printscreen YouTube, Printscreen

- Takođe, znam da se uspaničio i da hoće da se "reši" te žene, kako novinari i policija ne bi utvrdili da je on stvarno uselio nekog u tu kuću. Osoba koja njemu pomaže je dečko od pokojne Stele, koji je između ostalog i tukao i maltretirao Stelu, a drugi Stelin partner, ne pitajte me niša, duga je priča, on je preminuo par dana pre Stele, a on joj je bio jedina zaštita i neko ko je bio tu. Ja sam bila tu kada je Stela više puta zvala Kristijana da je spasi od Miše - izjavila je Kristina na Instagramu i dodala:

- Miša je opčinjen Kristijanom i radi sve što mu Kristijan kaže - završila je Kristina.

1/4 Vidi galeriju Nada Pucarević Foto: Kurir

"Prebio je Nadu njenog sina i još jednog čoveka"

- Juče sam pratila Kristijanov lajv u kojem je naveo da Nada Pucarević, žena koja je izašla pod punim imenom i prezimenom, sa prijavama, dokazima o povredama, laže da ju je on tukao i da bi, kad bi on udario ženu, ta žena bila mrtva. Mene je to toliko iznerviralo, zato što znam da je toliko beskrupulozan da će da ide do krajnjih granica svojih beskrupuloznih laži, da će biti ubedljiv u to - rekla je.

- Što se tiče 5. juna, to je datum kada se desilo prebijanje Nade i još jednog čoveka. Ja sam bila u emisiji „Pitam za druga“, gde je telefon počeo konstantno da mi zvoni. Kristijan je u tom momentu imao zabranu prilaska, a zvala me je njegova sestra Kristina, uporno i uporno, i postoji poruka. Izvolite poruku koju sam dobila. Dakle, ovde piše da je Kristijan prebio Nadu, njenog sina i još jednog čoveka i stigla je slika njegove pesnice - rekla je ona, pa onda otkrila da je Kristijanova sestra počela da joj se pravda:

- Onda je počela da priča da je Kristijan napadnut, da ih nije on dirao. Mislila sam da je ovo neka igra. Žena koja je prebijena je jako poštena i ima jako tešku životnu priču. Njoj je njen taj sin centar sveta, i znala sam da ona ne bi ćutala na ovo. Međutim, kako je vreme prolazilo a ja sma primetila da se ništa ne dešava, novine ne pišu ja sam mislila da je navlakuša. Kada je izašlo u novine shvatila sam da je sve tačno. Našla sam broj od Nade i pozvala je. Žena je plakala i kroz suze mi je opisala sve što se desilo. Njega niko mesec dana od incidenta niko nije pozvao bar na informativni razgovor. Žena je uplašena i da nije odustala od namere da dođe do pravde da se kreće slobodno i noramalno ona je bila uporna i on je navodno priveden na informativni razgovor na kom je sve demantovao - tvrdi Kristina