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Zoran Moka Slavnić je u svojoj ispovesti više puta pomenuo svog sina jedincaZvezdana Slavnića i priznao da je imao više sreće od naslednika budući da je uspeo da kanališe svoj nemirni duh i ogromnu energiju u profesionalni sport što ga je spasilo od uticaja ulice i potencijalnog ulaza u sive zone života.

Njegov sin koji je, takođe, bio izuzetno talentovan za sport, nije bio u mogućnosti da se tome profesionalno posveti zbog urođene srčane mane.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji košarkaš uživa u letu Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages, Starsport, Nemanja Nikolić

Godinu dana ćutanja

Komplikovan odnos oca i sina je godinama bio turbulentan i bez obzira na ogromnu ljubav i želju da bude uz sina, Slavnić priznaje da već godinu dana ne razgovaraju. Iako nije želeo da prizna šta je konkretan razlog njihovog konflikta otkrio je u čemu je specifičnost odnosa Moke i Zvezdana.

- Znam svoju snagu u odnosu na žene i sam se povlačim. To je teško da neko razume, a da vrednuje. To je jedina stvar koju je od mene nasledio sin. I on je svestan svoje snage i povlači se kad su u pitanju žene. Ja se povlačim na drugi mangupski način, a on ne i onda gubi na težini. Pedeset godina ga učim razliku između barabe i mangupa al nisam ga još naučio - izjavio je u podkastu "Na krilima zmaja".

1/8 Vidi galeriju Zvezdan Slavnić Foto: Printscreen/Zadruga, Nenad Kostić, Pritnscreen, ATAIMAGES

Slavnić je potom dodao pojedinosti o o tom odnosu:

- Rekao sam mu ako želiš uvek ćeš imati oca ali ja ne kupujem ljubav. Meni je jedino važno da je zdrav i da ne jede iz kontejnera, a ostalo...ako nećeš kako ti je rekao pravi alfa mužjak onda živi kako hoćeš. A, to što ću ja da plačem to je moja stvar.

Na pitanje da li bi otvorio kada bi mu Zvezdan zakucao na vrata Moka je ostao neodređen u svom odgovoru.

Kurir.rs / Informer

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