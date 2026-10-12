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Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac napravio je značajan zaokret u svojoj karijeri nakon što je odlučio da napusti žiri muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" i prihvati ponudu Željka Mitrovića za prelazak u "Pinkove zvezde".

O njegovom angažmanu na novom projektu govorilo se još početkom jula, kada je, prema navodima, dobio primamljivu ponudu, i to pre nego što je završeno finale prethodnog takmičenja. Kao jedan od glavnih razloga za promenu televizijske kuće pominje se znatno veći honorar koji ga očekuje na novom radnom mestu.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac na snimanju Pinkovih Zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prema pisanju domaćih medija, Bosanac će za svako pojavljivanje u emisiji "Pinkove zvezde" dobijati 1.500 evra. Ukoliko sezona bude obuhvatala ukupno 40 epizoda, njegov honorar mogao bi da dostigne čak 60.000 evra. Poređenja radi, na prethodnom angažmanu navodno je zarađivao 800 evra po emisiji, što bi za isti broj epizoda iznosilo 32.000 evra. Razlika između dva angažmana tako bi dostigla 28.000 evra po sezoni, što ovu promenu čini značajnom i sa finansijske strane.

Ipak, osim priče o zaradi i promeni televizijske kuće, pažnju javnosti privlače i Bosančevi nastupi u novom studiju. Poznati harmonikaš očigledno ne propušta priliku da svojim postupcima izazove reakcije, pa je tokom jedne rasprave pred kamerama priredio prizor koji je iznenadio prisutne.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Marko Karović

"Hitna pomoć za žene"

Naime, usred dešavanja u studiju, Bosanac je odlučio da skine sako i ostane samo u potkošulji, čime je privukao pažnju ostalih članova žirija. Njegov potez posebno je iznenadio koleginicu Viki Miljković, koja je na ovu situaciju reagovala tako što se uhvatila za glavu, očigledno zatečena onim što vidi.

Bosanac se, međutim, nije zaustavio na tome. Svoj postupak propratio je kratkim komentarom da je on "hitna pomoć za žene", a zatim je utrčao u studio. Ovaj nesvakidašnji trenutak uneo je dodatnu dinamiku u dešavanja pred kamerama i još jednom skrenuo pažnju na njegov način ponašanja u novom takmičenju.

Tako je njegov prelazak u "Pinkove zvezde", osim zbog navodno znatno boljih finansijskih uslova, postao tema i zbog situacija koje se odvijaju tokom snimanja emisija. Dok se o njegovom honoraru govori kao o jednom od važnijih razloga za promenu angažmana, njegovi spontani potezi i komentari donose dodatne trenutke o kojima se priča i van studija.

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