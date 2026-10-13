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Aleksandar Sofronijević u svojoj bogatoj karijeri imao je mnoštvo koncerata, nastupa i događaja, ali ono što je nesvakidašnje jeste da je jednom učestvovao na slavlju povodom razvoda braka.

Virtrouz na harmonici je jednom prilikom govorio o tom iskustvu.

"Mislio sam da je momačko veče"

Sofronijević je priznao da je u početku mislio da je u pitanju šala.

"Bilo je to neko neverovatno iskustvo. Hteo je čovek da obeleži razvod, mislio sam da se čovek šali, da je momačko veče. Čovek je bio srećan, bilo je jako dobro, svi oko njega su bili neverovatno srećni, bilo je i bakšiša", rekao je jednom prilikom za Blic.

Aleksandar Sofronijević Foto: Dušan Petrović

Srećan u ljubavi

Za razliku od mnogih, Aleksandar uživa u porodičnoj idili sa svojom suprugom. On se, kao pravi muškarac, ne ustručava da javno govori o svojim emocijama prema njoj.

Dok je nedavno pričao o svojoj dragoj, inače doktorki, Kosani, na njegovom licu su se nazirale suze radosnice, te je i sam govorio o zahvalnosti koju oseća i ispričao pojedinosti o njihovom zajedničkom životu.

Čuveni muzičar je istakao da mu je upravo supruga unela prekoprepotreban mir u svakodnevicu koja je godinama bila podređena isključivo nastupima i brzom tempu.

- Dugo sam se molio da sretnem osobu sa kojom ću moći da izgradim pravu porodicu - prisetio se Sofra nedavno, te istakao prave vrednosti koje Kosana gaji, a koje on vrlo ceni. To su skromnost, posvećenost i čisto srce.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Sofronijević Foto: Nemanja Nikolić

"Nikada se nisam ovako osećao"

Kada govori o njihovoj ljubavi i o danu kada se zakleo na večnu ljubav, emocije mu posebno prorade.

- To su emocije čiste sreće, jer se nikada ranije nisam osećao tako ispunjeno i voljeno - iskreno je tada priznao Sofronijević, i dodao:

1/5 Vidi galeriju Aca Sofronijević džentlmen Foto: RAB Srbija, BoBa Nikolić, Jakov Simović i Jelena Babić

- Njena ljubav je takva da sam vrlo brzo osetio kao da živi za mene i za nas. Ovo mi je mnogo emotivno - govorio je harmonikaš u emisiji "Iz profila" i plakao.