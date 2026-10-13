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Rijaliti učesnica Luna Đogani jednom prilikom govorila je o agoniji kroz koju je prošla tokom i nakon učešća u "Zadruzi 1" zbog veze sa Slobom Radanovićem, koji je u to vreme bio u braku sa Kijom Kockar.

Nakon napuštanja rijalitija, Luna Đogani je morala da potraži stručnu pomoć psihijatra i počne sa terapijom antidepresivima. Zbog ogromnog stresa naglo je smršala na svega 40 kilograma, odlazila na infuzije i borila se sa anksioznim napadima.

"Kada sam izašla iz Zadruge 1 potražila sam stručnu pomoć, išla sam kod psihijatra. Dva meseca koliko je prošlo do druge sezone u koju sam ušla. Pila sam antidepresive tada. Naglo sam smršala, imala sam anksiozne napade, samo 40 kilograma sam imala tada... Ne mogu ni da opišem kroz šta sam tada prolazila. Nisam mogla da jedem, išla sam na infuzije. Bila sam potpuno mentalno uništena, imala sam traume, tresle su mi se ruke. Jedno oko mi je išlo u stranu, sve zbog stresa", rekla je za Adria TV.

Luna u prvoj sezoni Zadruge Foto: Printscreen

"Doživela sam veliki javni linč"

Pored zdravstvenih problema, Luna se suočila sa pretnjama na ulici i opstrukcijama u poslu. Nakon što je otvorila sopstveni butik, doživljavala je da joj nepoznati ljudi maltretiraju radnice, prskaju i žvrljaju odeću.

Ove posledice nisu pogodile samo nju, već i celu njenu porodicu — članovi porodice su ostajali bez posla, a sestra je trpela vršnjačko nasilje.

- Doživela sam veliki javni linč. Mislim da niko nije prošao sve što sam ja tada. Ljudi su se toliko uživeli u tu priču, podelili se na dve strane. Na ulici, pretnje, kletve, loše reči... Tada sam otvorila svoj butik, maltretirali su mi radnice, prskali stvari, žvrljali, svašta je bilo... Nije sve to teško palo samo meni, već celoj porodici. Nisu imali posla, ja sam bila prekrižena svuda, sestra je preživljavala buling... Kad sam izašla, videla sam u kakvom su stanju - rekla je.

Inače, Luna sada uživa u braku sa Markom Miljkovićem sa kojim ima dve ćerke. Nedavno su pokazali kako su počeli da grade kuću na selu.

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