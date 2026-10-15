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Osumnjičeni N. R. (38), koji se dovodi u vezu sa slučajem nasilja nad influenserkom Kristinom Živković iz Šapca, uhapšen je mesec dana nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak njenog prebijanja.

Prema saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, njemu se na teret stavljaju krivična dela nasilničko ponašanje, zlostavljanje i mučenje, kao i ugrožavanje sigurnosti.

Nakon saslušanja osumnjičenog, tužilaštvo je sudu podnelo predlog da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, mogućeg

uticaja na svedoke i rizika da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

1/5 Vidi galeriju Kristina Živković Foto: Kurir Televizija, Printscreen Instagram

- Nakon saslušanja osumnjičenog javni tužilac OJT u Šapcu je Osnovnom sudu u Šapcu podnela predlog za određivanje pritvora protiv osumnjičenog zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - naveli su u tužilaštvu.

Podsetimo, Kristina Živković ranije je javno govorila o višegodišnjem nasilju koje je, kako je navela, trpela od bivšeg partnera zbog

njegove patološke ljubomore. Influencerka je istakla da se uznemiravanje i pretnje nisu zaustavili ni nakon prekida njihove veze, zbog čega, kako tvrdi, i dalje živi pod velikim pritiskom.

1/5 Vidi galeriju Kristina Živković Foto: Screenshot, Printscreen Pink