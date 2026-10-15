UHAPŠEN NASILNIK KOJI JE PRETUKAO KIKU ŽIVKOVIĆ! Mesec dana se tragalo za njim, tužilaštvo traži hitan pritvor!
- Osumnjičeni N. R. (38) uhapšen je mesec dana nakon objave snimka prebijanja Kristine Živković iz Šapca.
- Tužilaštvo ga tereti za nasilničko ponašanje, zlostavljanje i mučenje, kao i ugrožavanje sigurnosti.
- Predložen je pritvor zbog opasnosti od bekstva, uticaja na svedoke i mogućeg ponavljanja dela.
Osumnjičeni N. R. (38), koji se dovodi u vezu sa slučajem nasilja nad influenserkom Kristinom Živković iz Šapca, uhapšen je mesec dana nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak njenog prebijanja.
Prema saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, njemu se na teret stavljaju krivična dela nasilničko ponašanje, zlostavljanje i mučenje, kao i ugrožavanje sigurnosti.
Nakon saslušanja osumnjičenog, tužilaštvo je sudu podnelo predlog da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, mogućeg
uticaja na svedoke i rizika da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.
- Nakon saslušanja osumnjičenog javni tužilac OJT u Šapcu je Osnovnom sudu u Šapcu podnela predlog za određivanje pritvora protiv osumnjičenog zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - naveli su u tužilaštvu.
Podsetimo, Kristina Živković ranije je javno govorila o višegodišnjem nasilju koje je, kako je navela, trpela od bivšeg partnera zbog
njegove patološke ljubomore. Influencerka je istakla da se uznemiravanje i pretnje nisu zaustavili ni nakon prekida njihove veze, zbog čega, kako tvrdi, i dalje živi pod velikim pritiskom.
- Zadnje dve i po godine sam trpela batine. To je bila njegova ljubomora, da ja njega varam. Ja sam radila sa njim, bila sam
menadžer hotela. Ja nisam išla kod svojih kući, moj telefon je bio više kod njega nego kod mene. Njega je majka molila da
prestane da me tuče, on je i na nju nasrtao. Mi sad nemamo nikakav kontakt, ja i dalje nemam mir. On me i dalje uznemirava i preti mi, preti i mojima. Nikakvu zaštitu ja nemam - poručila je influenserka u jednom od nedavnih gostovanja u jutarnjem programu.
kurir.rs/republika