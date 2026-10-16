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Pevač Petar Grašo održao je koncert u beogradskom Sava centru, a nakon nastupa nije krio zadovoljstvo zbog atmosfere i reakcije publike. Pred okupljenim novinarima govorio je o brojnim temama, od odnosa sa tastom Tončijem Huljićem, preko supruge Hane i njihove dece, do novih pesama koje publika dugo iščekuje.

Grašo je istakao da mu svaki susret sa beogradskom publikom donosi posebnu emociju, a da tek po završetku koncerta postane svestan koliko ga takvi nastupi ispunjavaju.

– To je zapravo najlepši osećaj. Tokom koncerta, koliko god rekao da nemamo tremu, nego čistu radost, ipak u tebi postoji neka jaka energija. A onda, kad se sve završi, znaš da si potpuno ispunjen. Tako je nakon svakog mog koncerta u Beogradu i iskreno sam srećan što je bilo tako – rekao je Grašo.

Pevač je naglasio da ljude koji dolaze na njegove nastupe ne voli da naziva publikom, već svojim ljudima, otkrivši da sa pojedinim članovima benda sarađuje gotovo tri decenije.

"Tonči misli da je gospodar svemira"

Posebno zanimljiv deo razgovora odnosio se na njegov odnos sa Tončijem Huljićem, ocem njegove supruge Hane, sa kojim Grašo godinama sarađuje i privatno neguje specifičan odnos pun šala i međusobnih zadirkivanja.

1/7 Vidi galeriju Tonči Huljić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Na pitanje da li se Hana nekada naljuti zbog njihovih javnih prozivki, Grašo je objasnio da između njih dvojice nema ozbiljnih sukoba.

– Naš humor je vezan za to da jedan drugome pravimo spačke i da jedan drugoga javno, na simpatičan način, ponižavamo. To je naša životna misija – rekao je kroz osmeh.

Otkrio je i da za svog tasta priprema nove šale koje planira da plasira tokom 2027. godine.

– Čuvam, to je strategija ponižavanja. Nećemo odmah sve večeras. Mi jedan drugome spremamo spačke i uživamo u tome – istakao je pevač.

Kada su ga novinari upitali kako komentariše Tončijevu tvrdnju da je napravio dobar posao time što je ćerku spojio sa Grašom, a sina sa Jelenom Rozgom, pevač je imao spreman odgovor.

1/6 Vidi galeriju Petar Grašo Foto: Antonio Ahel/ATAImages

– Jer on je uveren da je gospodar svemira! On je sve spojio, znači, mi smo patuljci. Neverovatan lik – rekao je Grašo.

Na pitanje da li tastu plaća porez zbog takvog „biznisa“, ponovo se našalio.

– Ne plaćam porez, ali on vrlo dobro zna da će ipak jednog trenutka njegovi tantijemi doći u moje ruke. Kad za to dođe vreme.

"Ćerku nisam video devet dana"

Njegova supruga Hana Huljić i deca nisu bili na koncertu u Beogradu, a pevač je priznao koliko mu teško pada razdvojenost od najmilijih.

Na konstataciju novinara da ćerku nije video sedam dana, odmah ih je ispravio.

– Devet dana – rekao je Grašo.

Otkrio je da su svakodnevno u kontaktu putem video-poziva, ali da mu to ne može nadoknaditi fizičku bliskost sa decom.

– Fale mi ti trenuci kada ona jednostavno legne kraj mene i kada zaspimo. Shvatiš sa godinama, deca ti promene pravila igre. Pre toga si sam sebi glavni lik u životu, a nakon toga, u minutu kada se rode, ti si sporedna uloga. Oni su glavni i tako treba da bude – iskreno je priznao.

Otkrio kada stižu nove pesme

Grašo se osvrnuo i na saradnju sa Tončijem Huljićem, otkrivši da su već pripremili četiri nove pesme, ali da zbog brojnih nastupa još nije uspeo da pronađe dovoljno vremena za studio.

– Napisali smo četiri pesme i tekstove, praktično sve. Toliko sam na putu i toliko nastupam da ne stižemo da budemo u studiju. Ja sam neko ko malo duže boravi u studiju – objasnio je.

Kako je najavio, nove pesme trebalo bi da budu objavljene naredne godine, a publiku očekuje i nešto drugačiji muzički izraz.

– Biće jedan malo drugačiji stil, ali i dalje Grašo – poručio je pevač, najavivši i veće projekte u periodu od 2027. do 2028. godine.

"Gotovo svakog dana se setim Arsena i Olivera"

Jedan od najemotivnijih trenutaka razgovora bio je kada se Grašo prisetio pokojnih muzičara Arsena Dedića, Olivera Dragojevića i Kemala Montena.

Otkrio je da ga svakodnevne sitnice često podsete na prijatelje sa kojima je delio brojne trenutke.

– Gotovo svaki dan mi padnu na pamet neki dragi ljudi. Živim u Zagrebu, moj stan je blizu Arsenovog stana i svaki put kada prođem tom ulicom, setim se da sam tu bio pre desetak godina, da su tu bili Gabi, Arsen i Matija – ispričao je Grašo.

Dodao je da se i Olivera i Kemala često seća, zbog čega na koncertima izvodi njihove pesme.

1/9 Vidi galeriju Arsen Dedić Foto: Printskrin/youtube, Beta, Printscreen/Youtube

– Najmanje što mogu da uradim jeste da tokom koncerta, i za publiku i za sebe, odsviram te tri, četiri pesme i vratim se u trenutke koje sam proveo sa njima – rekao je.

Posebno je izdvojio reči Vlatka Stefanovskog o Oliveru Dragojeviću.

1/6 Vidi galeriju Oliver Dragojević Foto: Printscreen You Tube, Promo

– Rekao je da je Oliver voleo muziku, ali da je, što je još važnije, muzika volela njega. Sva ta tri čoveka kojih se sećam na sceni bili su ljudi koje je muzika volela – istakao je.

O spotu sa suprugom Hanom

Pevač je govorio i o pesmi „Srce za vodiča“, koju je snimio sa sadašnjom suprugom Hanom Huljić, otkrivši da tada nisu mogli ni da naslute da će jednog dana postati bračni par.

– Hana i ja se uopšte nismo videli na snimanju tog spota. Ona je snimala ujutru, a ja popodne. Niko od nas dvoje nije naslućivao ništa. Danas, kada gledamo tu pesmu, kao da je bila neka proročka himna našeg života – priznao je Grašo.

14:25 Petar Grašo intervju Izvor: Kurir

Na kraju razgovora pevač je još jednom naglasio koliko mu znače ljudi sa kojima je godinama stvarao muziku, ali i porodica koju je u međuvremenu zasnovao.