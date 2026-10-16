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Novinar i voditelj Srđan Zelembaba Zele prisetio se neprijatnog susreta sa pevačem Harisom Džinovićem, koji se dogodio tokom snimanja novogodišnjeg programa u Jagodini, u organizaciji pokojnog Dragana Markovića Palme. Kako je otkrio u jednoj emisji, naizgled običan intervju pretvorio se u žestoku raspravu, nakon što je pevaču postavio pitanje koje mu se nimalo nije dopalo.

Srđan Zelembaba Zele Foto: Kurir Televizija

Zele je u to vreme radio za popularnu emisiju "Ekskluziv", koja je beležila veliku gledanost, a među brojnim poznatim ličnostima koje su prisustvovale snimanju našao se i Haris Džinović. Iako je njihov razgovor počeo u prijatnoj atmosferi, situacija je ubrzo krenula neočekivanim tokom.

Naime, pevač je tokom intervjua nagovestio da planira veliku promenu u svom životu, ali nije želeo da otkrije o čemu je reč.

- Sve je bilo super, kulturno, a onda mi je on odjednom rekao: "Od Nove godine planiram neku veliku promenu na sebi." Ja ga pitam kakvu promenu, a on mi odgovara: "Pa videćete." Nije hteo da mi otkrije o čemu je reč, ali mi je dao žišku - ispričao je Zele u "Demantiju".

Haris burno reagovao na pitanje

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Damir Dervisagić

Kako bi saznao nešto više, voditelj je pokušao da odgonetne da li je reč o promeni fizičkog izgleda. Budući da je Haris tada bio u braku sa modnom kreatorkom Melinom Džinović, Zele je pretpostavio da bi upravo ona mogla da utiče na njegov novi imidž.

- Bio je tada u braku sa Melinom, pa sam pomislio da će možda ona da mu promeni stajling. Rekao sam mu da odlično izgleda i da jedino mogu da zamislim da skine šešir ili obrije brkove. Ništa zlonamerno nisam mislio - prisetio se Zele.

Međutim, pitanje o šeširu i brkovima očigledno je zasmetalo pevaču, koji je, prema voditeljevim tvrdnjama, burno reagovao i počeo da dovodi u pitanje njegovu profesionalnost.

Umesto odgovora o najavljenoj promeni, usledila je rasprava tokom koje je Džinović novinaru poručio da još mnogo toga mora da nauči o svom poslu.

- On mi kaže: "Kakav si ti to novinar? Nisi nikakav! Kako smeš nekoga tako nešto da pitaš? Je l' bi smeo ti, da si u Americi, to da pitaš Eltona Džona?" Ja mu kažem da bih smeo, a on odgovara: "Ne bi smeo!" Tako smo nekoliko puta ponavljali isto, a onda mi je rekao da moram još da učim - otkrio je Zele.

Voditelj nije krio da ga je ovakva reakcija iznenadila, budući da je, kako ističe, samo želeo da dobije zanimljiv odgovor i napravi dobar intervju. Posebno mu je bilo neobično što je jedno, prema njegovom mišljenju, bezazleno pitanje izazvalo toliku ljutnju.

Ponovo se sreli posle samo pet dana

1/5 Vidi galeriju Srđan Zelembaba u ulozi Džefa Kolbija Foto: Anđela Zebić

Iako je njihov prvi susret završen neprijatnom raspravom, Zele nije želeo da zbog toga ostane u lošim odnosima sa pevačem.

Sudbina ih je ponovo spojila svega pet dana kasnije, na jednoj žurki, gde je voditelj odlučio da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. Prišao je Harisu i srdačno ga pozdravio, a pevačeva reakcija bila je potpuno drugačija nego tokom intervjua.

- Priđem mu i kažem: "Gde ste vi, Harise?" On se smeje, jer ja zaista nisam imao nikakvu lošu nameru. Nisam imao ništa protiv čoveka, pa zašto bih održavao loš odnos s njim? - zaključio je Srđan Zelembaba Zele u emisiji.