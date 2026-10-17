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Pevačicu Ines Huskić, poznatu i kao Yness, domaća javnost upoznala je tokom šoua "Hrvatska traži zvezdu", a potom i tokom njenog boravka u šouu "Big Brother".

Tokom boravka u BB kući započela je vezu sa sedam godina mlađim manekenom Fabijom Čulinovićem, zbog kojeg je prekinula vezu iz spoljnog sveta.

"Bila sam spremna da preuzmem rizik"

"Ne da se tu ništa sakriti, mislim da je ovo moje vani gotovo. Ja sam si neke stvari sa sobom rašistila da mogu da funkcionišem ovde i to je to. Bila sam spremna da preuzmem rizik očigledno kad sam došla ovde, pa neka ide kako ide. Neću ništa preozbiljno shvatiti, jer sve što rizikuješ u životu nosi neke svoje posledice", rekla je nakon što je shvatila da joj se sviđa Fabio.

Ubrzo se prepustila vrućim poljupcima s njim pred kamerama.

"Čovek se može kontrolisati do određene granice. Ona je žena, ja sam muškarac. Postoje pravila privlačnosti i to je to", komentarisao je on u ispovedaonici.

Pismo za bivšeg

Ines je uskoro svom dečku iz spoljnog sveta napisala pismo.

"Sorry za sve, zovem čim izađem", kratko je pročitala napisano, u suzama.

Big Brother je potom izazvao Ines i Fabija da svoju vezu ovjekovječe pravim brakom, na šta im je BB ponudio 250.000 kuna ili oko 35.000 evra . Nakon premišljanja, odlučili su da pristanu na tu nemoralnu ponudu, kako su je ocenjivali neki stanari kuće.

"Ne želim nikog iz pravog sveta da bude na venčanju osim matičara i starih stanara, što je Fabijeva želja. On takođe želi da mu najbolji prijatelj bude kum, a ja želim Kristinu za kumu", rekla je Ines. Potom je zatražila barem 20 venčanica kako bi ih mogla isprobati. Fabio je ipak nešto skromniji i zna da želi nositi sivo odelo, prsluk i kravatu. Dok su mladenci govorili svoje želje, shvatili su i da žele potpuno različite svadbe. Dok Ines nije želela "seljačije" ni pod razno, Fabio je želeo "tradicionalnu svadbu".

1/7 Vidi galeriju Ines Huskić Foto: Printscreen/RTL

Nakon toga je Big Brother odlučio da troškove svadbe snose sami mladenci, što bi dovelo do toga da se nagrada od 250.000 kuna umanji za 90.000 kuna, odnosno 13.000 evra. Ines i Fabio tada su odustali od svega. Na kraju je on završio na četvrtom mestu, a ona je bila drugoplasirana, odmah iza pobednika Romana Obilinovića.

Ines je prilikom ulaska u BB kuću istakla da svojom najvećom greškom smatra to što je studirala u Hrvatskoj, a ne u inostranstvu. Stoga ne čudi da se nakon šoua preselila u Amsterdam.

"Uz hrpetine dobrih prijatelja, porodicu u Hrvatskoj, čak i uz mogućnost da, za razliku od mnogo Hrvata, nađem posao i normalno živim od plate, činilo se da je ostajanje u mentalnom sklopu koji tamo vlada opet stajanje na mestu, ako ne i u rikverc. Platu ćeš možda dobiti, a možda nećeš. Trebala sam odmah u krimose jer je to najbolji CV za doći do pozicije kod nas", otkrila je tad za DOP magazin.

1/7 Vidi galeriju Ines iz VB sad Foto: Pritnscreen/Instagram

Otkrila je kako je odlučila da se odseli.

"O odlasku razmišljam od kraja fakulteta, no razvoj lične situacije u kojoj sam menjala karijere je sve to odgodio. Dok sam bila na faksu, radila sam paralelno, štedela i malo-malo zapalila putovati po Evropi pa sam usputno njuškala u kojem gradu je kakva situacija. Amsterdam je odmah dao feel good vibe. Šarm malog grada, a prilike velikog. Teško je dati objektivnu sliku jer sam doselila, eto, pred pola godine", otkrila je svojevremeno.

Dodala je da joj tamo mnogo više odgovara mentalitet, jer su ljudi ljubazniji, izravniji, otvoreni i tolerantni, a od minusa je navela skupo zdravstveno osiguranje i stanarinu.