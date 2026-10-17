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Nada Pucarević doživela je novi teški udarac i stres od Kristijana Golubovića nakon što je u medijima osvanuo njegov intervju u kome on tvrdi da je slagala da ju je brutalno pretukao u dvorištu kuće na Zvezdari gde su godinama živeli.

Rešila je da pravdu u svom slučaju istera do kraja i od borbe za istinu tek sad neće odustati. Kako nam je rekla, povodom tvrdnji koje je Golubović izneo u svom obraćanju, u dogovoru sa advokatom, protiv njega će hitno podneti novu krivičnu prijavu.

Još jedna prijava

Foto: ATAIMAGES, Kurir

- Za sve svoje tvrdnje koje sam iznela u javnost imam dokaze. Videli ste i moju prijavu iz Policijske stanice Zvezdara, kao i medicinsku dokumentaciju iz Urgentnog centra, gde piše koje sam sve povrede pretrpela. Toliko o tome da su to lažni, editovani, montirani i izmišljeni dokazi. Za sve bljuvotine koje je sad izneo o meni i mom sinu u javnost naš advokat će hitno podneti novu krivičnu prijavu protiv njega. Moraće da dokaže sve što je izrekao na sudu, kao što ja imam dokaze za ono što sam rekla. Svi znaju da je on patološki lažov i da vodimo računa o sebi i da se čuvamo - rekla nam je na početku razgovora frapirana žena.

1/4 Vidi galeriju Fotke prebijene Nade Pucarević Foto: Kurir

- Sram ga bilo za to što je rekao da sam mentalno i psihički poremećena. Hajde da odemo na pregled i on i ja, pa da vidimo ko je poremećen. Sve može da se proveri. Vrlo rado pristajem na to. Godinama imam autoimunu bolest, problem s plućima, za to postoji medicinska dokumentacija. Apsolutna i gnusna laž je da nas je on doveo u kuću na Zvezdari i da nam je plaćao kiriju. Njega je Filip tamo doveo da vidi gde živi kad smo mi već uveliko bili ovde. To može i Filip da potvrdi. Teški manipulator. Posebno ću da ga tužim jer pominje mog pokojnog muža i da sam ga ja oterala u grob. Čovek je umro od karcinoma. Laž! Odgovaraće na sudu za to što mog sina optužuje za nastranosti, makar mi to poslednje bilo. Pitajte komšije da li sam imala bolestan odnos sa sinom kao što on tvrdi. To niko nikad nije rekao. Pitajte i Kristinu. Ja bila i gledala Filipove odnose? To samo bolestan um kao sto je njegov može reći i njegova bolesna mašta. Filip nikada nije bio s muškarcima, samo se s Kristijanom šalio na taj račun kada su sedeli tu kod kuće - istakla je ona uz plač.

Kristijan je u intervjuu ispričao i kako je Nadu pretukao njen sin Filip, što ona oštro demantuje.

- Ni to nije istina. Jednom prilikom, kad je Filip popio, a on ga je zvao, povukla sam ga da ne ide kod njega. Kako je on naglo ustao, pala sam unazad i polomila ruku. Nikad u životu sin nije digao ruku na mene - dodala je Nada.

Podsetimo, nakon što je Nada u potresnoj ispovesti za Kurir iznela tvrdnje da ju je Kristijan tukao, navodeći da za to postoje dokazi i svedoci, Golubović je sada svojim rečima ponovo šokirao javnost.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović u dvorištu Stele Savić Foto: Ilija Ilić

- Pa to ćemo videti na sudu. Ja sam bio u stanici policije i toliko je smešno bilo da ta demonizovana žena sama sebe slika i prilaže neke slike. Kao što Kristina Spalević prilaže stvari koje je ona sama slikala, editovala. Sada su se oni okrenuli protiv mene da laju lažnim i izmišljenim dokazima. Ja kad bih udario tako krhku ženu s tom čudnom bolešću od koje umire već 20 godina, znate li na šta bi ličila ta osoba - rekao je on za Blic i dodao:

- Nikakav spor nije. Žena je mentalno i psihički poremećena. Ona ima nenormalan odnos sa svojim sinom. Nju niko nije zvao u ovaj prostor ovde. Ja sam njenog sina doveo ovde pod kiriju da bi čuvao drugi deo kuće. Filip govori da sam jedino ja na njega uticao da ne pije, ne puši, da se ne drogira i da nema biseksualne misli. Kad god sam bio u ovoj kući ovde duže od mesec dana, on je ovde čistio, trenirao, uživao. Ali, naravno, u mnogim segmentima, ja sam njega vređao. Na onaj način edukativno, pedagoški, jer nije imao oca, za kojim je žalio i za koga tvrdi da ga je njegova majka oterala u grob i govorila za njega sve i svašta. Ja sam to dete probao da otrgnem iz totalne devijacije, a zarobljen je edipovstvom s njegovom majkom - rekao je Kristijan.

Teške reči

1/4 Vidi galeriju Nada Pucarević Foto: Kurir

Na pitanje šta ga čeka u daljem periodu s Nadom Pucarević, te da li sledi suočavanje, Golubović kaže:

- Ništa. Nada je lažov, izmislila je ceo proces. Nju je sin nekoliko dana od prijave u policiji pretukao tu unutra. Mi smo čuli. Ona je uvila ruku isto, pobegla gde ima svedoka, koji su pozvali hitnu pomoć, i ona je otišla tamo. Izmislila je jaku povredu i nosila je običan zavoj na ruci koja je istegnuta. Žena je poremećena. Tražila je sažaljenje. Čist patetički tip koji ceo život kuka kako umire, kako joj je teško, a ne radi ništa na tom planu da poboljša svoje zdravlje, da sedne kao ja i s njenim sinom porazgovara - zaključio je bivši rijaliti učesnik.

Kurir.rs

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Kristijan Golubović: