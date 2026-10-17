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Venčanje pop dive Jelene Karleuše i Duška Tošića, koje je održano 28. juna 2008. godine, svojevremeno je bilo jedan od najpraćenijih događaja na domaćoj estradi. Iako su jedno drugom obećali večnu ljubav i zakleli se na vernost, njihova ljubavna priča nije dobila srećan kraj. Posle godina zajedničkog života, brojnih turbulencija i nesuglasica, pevačica i bivši fudbaler odlučili su da stave tačku na brak.

Foto: Screenshot

Jelena i Duško sporazumni razvod potpisali su u avgustu 2024. godine, a uprkos tome što su im se životni putevi razišli, zauvek će ih povezivati ćerke Atina i Nika, prema kojima oboje gaje neizmernu ljubav.

Međutim, malo ko se seća da je njihovo glamurozno venčanje, koje je trebalo da bude jedan od najlepših dana u njihovim životima, obeležila i prava drama, i to zbog čoveka koji je Jeleni bio izuzetno blizak.

Drama pred venčanje: Kum joj nije ispunio obećanje

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Njihova ljubavna bajka počela je na Vidovdan, pre više od 18 godina, kada je Jelena, tada u sedmom mesecu trudnoće, izgovorila sudbonosno "da“ fudbaleru Dušku Tošiću.

Pevačica je za ovu posebnu priliku ponela venčanicu koju je sama osmislila, iako je prvobitni plan bio potpuno drugačiji.

Naime, njen dugogodišnji prijatelj, poznati modni kreator Darko Kostić, obećao joj je da će upravo on kreirati venčanu haljinu. Međutim, do toga nije došlo, što je izazvalo ozbiljne nesuglasice između njih dvoje.

Kako se tada pisalo, pale su i teške reči, a njihov odnos našao se na ozbiljnom ispitu. Ipak, Jelena je odlučila da prijatelju pruži još jednu šansu, pa se Kostić na kraju pojavio na venčanju kao njen kum.

Sa druge strane, Dušku Tošiću kum je bio njegov blizak prijatelj Milenko Andrić.

Karleuša je kasnije otvoreno govorila o neprijatnoj situaciji koja je prethodila venčanju, ne krijući da je svom prijatelju oprostila.

– Darko k'o Darko. Nije mu ni prvi ni poslednji put. Ko ga poznaje, zna da ume da bude pomalo neodgovoran. Ipak, kum mi je, pa mu je sve oprošteno – pravdala ga je muzička zvezda u intervjuima koje je davala.

Prijateljstvo nije izdržalo: Usledio konačan kraj

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Iako je Jelena tada prešla preko svega, odnos između nje i poznatog kreatora nastavio je da prolazi kroz brojne uspone i padove.

Njihovo prijateljstvo godinama je bilo turbulentno, a periodi velike bliskosti smenjivali su se sa svađama i prekidima komunikacije.

Od nerazdvojnih prijatelja do ljudi koji ne razgovaraju, njihov odnos često je privlačio pažnju javnosti. Ipak, uprkos pokušajima da sačuvaju prijateljstvo, 2010. godine došlo je do konačnog razlaza, nakon čega je svako krenuo svojim putem.

Danas, kada se ponovo govori o Jeleninom ljubavnom životu i krahu braka sa Duškom Tošićem, zanimljivo je prisetiti se da ni sam početak njihove bračne priče nije protekao bez skandala i nesuglasica.

Venčanje koje je trebalo da bude simbol velike ljubavi ostalo je upamćeno i po drami sa kumom, neispunjenom obećanju i prijateljstvu koje nekoliko godina kasnije nije uspelo da opstane.