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Žestoka svađa Marka Stefanovića i Sanje Grujić ponovo je uzdrmala Belu kuću, a bivši partneri izneli su niz teških optužbi na račun jedno drugog. Sukob je eskalirao u pušionici, gde su pale brutalne uvrede, a Sanja je kroz suze optužila Marka za fizičko nasilje tokom njihove veze, što je on odlučno negirao.

Foto: Petar Aleksić

Njihov verbalni okršaj počeo je zbog pominjanja članova porodice, a ubrzo su na površinu isplivali i detalji iz njihove burne prošlosti. Sanja je iznela ozbiljne tvrdnje o navodnom zlostavljanju, dok je Marko uzvratio optužbama na račun nje i njene porodice.

Žestok sukob zbog porodice

- Ova bolesnica je rekla opet da je moja mama ljubavnica - rekao je Stefanović.

- Ma sve ću mu... - rekla je Sanja.

- Tebe je vaspitavala tvoja mama protiv tvog oca, niste ni pričali, na moj nagovor si išla da se vidiš sa njim - rekla je Sanja.

- Je l' sam ja tukao majku - pitao je Stefanović.

- Da...Koga da branim?! Nekoga ko me je tukao?! Marko, ti nisi vredan branjenja - rekla je Sanja.

- Ja sam ostavio moje sve, nju sam stavio u centar mog sveta - rekao je Stefanović.

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović dok su bili u ljubavi Foto: M.M./ATAImages, Privatna Arhiva

Svađa se tu nije zaustavila, a Sanja je nastavila da iznosi optužbe, ovog puta pominjući i novac koji su, prema njenim tvrdnjama, Marko i njegova porodica dobijali od fanova.

- Mene neće biti sramota, njega treba da bude...A ja se tobom ponosim klošaru jedan. Ništa nisi imao, tati ti krov pravili fanovi, mami ti rođendan slavili fanovi, krali ste 30.000 evra od fanova - rekla je Sanja.

- Imala si sve, i zimovanje i letovanje, da ti se kupuju pokloni koje si ponižavao...Ja kupim svima njenim poklon za Osmi mart, njenima u salonu, svima, pa tek onda mami...Sram te bilo - rekao je Stefanović.

- Ne laži poremećeni! Ja tebe ne volim, mogu samo da se sećam lepih stvari - rekla je Sanja.

Marko izneo nove tvrdnje o Sanji

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Kurir

Stefanović je potom počeo da govori o njihovom odnosu nakon raskida, tvrdeći da Sanja i dalje čuva njegove stvari i da nije uspela da ga preboli.

- Imaš muzej mojih stvari, kadiš mi slike i moliš se po manastirima. Čuo sam od Uroša da tvoja simpatija ne postoji, što je tvoja mama i potvrdila kako smo čuli, bio sam u pravu - rekao je Marko.

- Mrzim te, gadiš mi se tako osušen i nikakav. Osušeni, pali - rekla je Sanja.

- Što ne možeš da jedeš?! Boli te to što mi izgovaraš - rekao je Stefanović.

- Ja se s tobom nikada ne bih pomirila, ti si za mene go*no, to ću da ti govorim...Vama Stefanovićima je samo materijalno - rekla je Sanja.

- Ne, vi se materijalno okupljate porodično - rekao je Stefanović.

U nastavku rasprave bivši partneri dotakli su se i navodnih događaja iz perioda njihove veze, a Sanja je optužila Marka da je iznosio neistine o njenom odnosu sa Borom.

- Nikada te nisu pozvali na ručak...Slagao si da sam bila intimna sa Borom na žurki, došla sam sa Slavicom - rekla je Sanja.

- Znaš da si došla sa plavim drugom iz Iriga, koji me je lično zvao, ostao mu broj jer si mene zvala s njegovog broja, u četiri ujutru da mi kaže kako si ga ostavila...Tvoji su razvedeni, moji nisu. Moju majku moj otac nikada u životu nije pipnuo - rekao je Stefanović.

Sanja briznula u plač i iznela jezive optužbe

1/8 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

Najpotresniji trenutak svađe usledio je kada je Sanja, vidno uznemirena, počela da govori o navodnom fizičkom nasilju koje je, kako tvrdi, pretrpela tokom veze sa Stefanovićem.

Ona je kroz suze iznela teške optužbe na račun bivšeg partnera, a posebno se osvrnula na njihov boravak na Zlatiboru.

- Nije istina...Ne daj Bože da imaš žensko dete Marko i da se prema tvom detetu neko ponaša kao ti prema meni. Ubijao si me, ubijao - plakala je Sanja.

- Ispričala si dve situacije, hajde kaži još četiri - rekao je Stefanović.

- Na Zlatiboru si me udarao pesnicama u glavu da sam se onesvestila - kukala je Sanja.

Marko je odmah odbacio njene navode, tvrdeći da se takav incident nije dogodio.

- To je laž! M*š tamo bre! Odande imamo slike - rekao je Marko.

Međutim, Sanja nije odustajala od svojih tvrdnji, već je nastavila da plače i iznosi dodatne detalje o navodnom incidentu.

- Onesvestio si me od batina na Zlatiboru, od udaraca pesnica. Povraćala sam jer sam imala potres mozga - plakala je Sanja.