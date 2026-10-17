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Pevač Petar Grašo i njegova supruga Hana Huljić sa dvoje dece žive u samom centru Splita, u prostranoj kući od preko 200 kvadrata, a njihova prva komšinica sada je otkrila kako izgleda svakodnevni život muzičkog para van kamera.

Petar Grašo Foto: Skymusic

Dom muzičkog para smešten je nedaleko od Starog placa, u kući koja se prostire na dva sprata. Objekat je gotovo u potpunosti okružen drvećem i obezbeđen nadzornim kamerama koje se uključuju čim se neko približi, što porodici omogućava dodatnu privatnost. Zanimljivo je da je ovo jedna od retkih kuća u ovom delu grada gde uglavnom preovlađuju stambene zgrade, zbog čega se njihov dom još više ističe.

O tome kako izgleda svakodnevni život Hane Huljić i Petra Graša progovorila je jedna od komšinica iz obližnje zgrade.

"Petar je stalno sa koferima, a Hana je posvećena deci"

1/11 Vidi galeriju Kuća Petra Graša u Splitu Foto: Printscreen/Paparaco lov

Kako tvrdi komšinica, poznati par ne sreće često u kraju.

"Hana i Petar ovde žive. Nemamo često priliku da ih vidimo - njega kad i sretnemo, uvek je sa nekim koferima, a nju ponekad vidimo kako prođe i tada se ljubazno javi”, ispričala je komšinica.

Ona je dodala da Hani oko dece redovno pomaže majka Vjekoslava, kao i da je kuća potpuno renovirana pre venčanja.

„Njena majka Vjekoslava stalno dolazi, pomaže joj oko dece. Petar je ovde živeo i sa Danijelom. Moramo priznati da nam se Hana više sviđa kao komšinica. On je, pre nego što se oženio Hanom, potpuno renovirao ovu kuću. Ona je baš posvećena njihovoj deci”, otkrila je stanarka obližnje zgrade.

"Pitamo se šta uopšte jedu"

1/10 Vidi galeriju Petar Grašo i Hana Huljić Foto: Nemanja Nikolić

Stanovnici ovog kraja ističu da bračni par uspešno čuva privatnost i da ih je nemoguće sresti u lokalnim ugostiteljskim objektima i prodavnicama.

„Nikada nismo imali priliku da ih sretnemo u prodavnici ili u nekom kafiću ovde, pitamo se šta li jedu, ali izgleda da se baš čuvaju od očiju javnosti”, zaključila je komšinica, za Scenu.hr.