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Mlađa ćerka legendarnog pevača Zdravka Čolića, Lara Čolić, sve češće privlači pažnju javnosti svojim atraktivnim izgledom i modnim kombinacijama, a najnovijim fotografijama iz noćnog provoda ponovo je izazvala veliku pažnju.

Lara Čolić
Foto: Preent Screen

Naime, Lara je uživala u noćnom izlasku, a za ovu priliku odabrala je izazovnu crnu kombinaciju kojom je istakla vitku figuru i duge noge.

 Lena Čolić zapalila klub izazovnim izdanjem

Mlađa naslednica Zdravka Čolića pozirala je u crnom korsetu sa providnim čipkastim detaljima, koji je naglasio njenu figuru, dok je donji deo kombinacije činila ultrakratka crna suknja sa dubokim šlicem.

Celokupno izdanje upotpunila je modernim, uskim naočarima za sunce, koje je nosila iako se nalazila u noćnom klubu, kao i diskretnim nakitom.

Mlađa ćerka Zdravka Čolića Lara Čolić Foto: Preent Screen

Lara je kosu pustila da joj pada preko ramena, dok je šminkom naglasila usne i oči, a svojim samouverenim poziranjem pokazala je da se odlično snalazi pred objektivom.

Na fotografijama se vidi kako pozira pored ograde u klubu, dok se iza nje nazire veliki broj ljudi i svetlosni efekti. U jednom trenutku zavodljivo je pogledala u kameru, dok je na drugoj fotografiji rukom dodirnula usne.

Čolina naslednica u centru pažnje

Lara Čolić Foto: Printscreen/Instagram

Iako njen otac decenijama važi za jednog od najpopularnijih pevača na ovim prostorima, Lena sve više privlači pažnju svojim stilom i pojavljivanjima u javnosti.

Sudeći po fotografijama iz provoda, mlađa Čolina ćerka odlučila se za smelu modnu kombinaciju, a posebno se istakao providni čipkasti deo korseta.

Lara je još jednom pokazala da voli da eksperimentiše sa modom, a njeno atraktivno izdanje iz noćnog kluba nije prošlo nezapaženo.

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