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U susret velikom spektaklu „90s vs 00s“, koji će 14. novembra okupiti brojne izvođače devedesetih i dvehiljaditih u novosadskom SPENS-u, razgovarali smo sa Natalijom Trik FX, koja je otkrila kojoj muzičkoj epohi zapravo pripadaju.

– Trik FX je bukvalno „90s vs 2000s“, jer smo kao plesači počeli početkom devedesetih. Radili smo dve najpopularnije emisije, „City Club“ i „Bravo Show“, pratili sve moguće zvezde i nastupali na koncertima. Onda smo 1998. godine snimili singl „Temperatura“ i tako krenuli u muzičke pohode – prisetila se Natalija.

Dok se sve glasnije govori o sujeti i rivalstvu među zvezdama devedesetih, Natalija tvrdi da ona i Sani nemaju razloga za takve emocije.

– Sani i ja nemamo apsolutno nikakvu sujetu prema bilo kom kolegi, jer trajemo punih 28 godina. Nikada nismo prestajali da snimamo, niti smo pravili pauze u karijeri. Nemamo sujetu, trajemo 28 godina! – rekla je Natalija.

1/6 Vidi galeriju Natalija i Sani TrikFX na Youth Festu Foto: Petar Aleksić

Ipak, odlučila je da podrži kolege koji se posle dugo godina pauze vraćaju na scenu.

– Drago nam je što naši drugari sada zajedno sa nama mogu da haraju estradom, jer imaju hitove za ceo život – poručila je pevačica.

Hitovi grupe Trik FX ponovo su postali trend na TikToku, a njihova publika danas je znatno mlađa. Natalija ne krije zadovoljstvo zbog nove generacije fanova.

– Što se tiče mlađih generacija, hvala im do neba, ali veliko hvala i našim dragim fanovima koji su uz nas svih ovih godina. Prava i dobra pesma uvek pronađe put do publike, kad-tad. Nikada nije kasno za dobru i kvalitetnu muziku. Kada smo snimali, verovali smo u sebe i naše saradnike, koji su isto tako verovali u nas. Hvala im na tome! – zaključila je Natalija.