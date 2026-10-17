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Pop diva Jelena Karleuša ponovo je iznenadila javnost detaljima iz svog ljubavnog života, a ovog puta otvoreno je progovorila o vezi sa mladim košarkašem Nikolom Jovanovićem, sa kojim njena romansa nije potrajala.

Foto: Instagram

Naime, Karleuša je tokom gostovanja u jednom makedonskom podkastu pristala da odgovara na pitanja na poligrafu, a jedno od njih odnosilo se upravo na njen emotivni odnos sa Nikolom Jovanovićem.

Iako o njihovoj romansi nije često govorila, pevačica je sada otkrila zbog čega njihova ljubav nije opstala, ne krijući da je vezu sa mladim sportistom doživela kao veliku grešku.

"Bila sam sa njim, ali to je velika greška“

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Karleuša je bez ustručavanja priznala da, prema njenom mišljenju, košarkaš nije imao dovoljno hrabrosti da se izbori sa pritiskom koji nosi veza sa njom.

- Bila sam sa njim, ali to je velika greška zato što je za pravu ljubav potrebno dvoje. Muškarac mora da bude hrabar čak i kada pored sebe ima Jelenu Karleušu. Tek tada moraš da pokažeš petlju i stav i budeš uz ženu koja je vrlo često na meti. Da je braniš od svih i svakoga, a on nije bio spreman na to. On se plašio hejta i pritiska javnosti, porodice, prijatelja, navijača, bogova, ptica selica... - rekla je Karleuša.

Otkrila zbog čega je ljubav pukla

1/5 Vidi galeriju Nikola Jovanović izgled Foto: Printscreen

Pevačica je tako jasno stavila do znanja da smatra da je za opstanak njihove veze bilo neophodno da partner bude spreman da se suoči sa komentarima javnosti, ali i reakcijama ljudi iz svog okruženja.

Prema njenim rečima, Jovanović nije uspeo da se izbori sa pritiskom koji je njihov odnos pratio, zbog čega njihova romansa nije imala budućnost.

Karleuša je još jednom pokazala da nema problem da javno govori o svojim emotivnim iskustvima, pa je tokom gostovanja u makedonskom podkastu bez zadrške iznela svoje viđenje razloga zbog kojih je veza sa mladim košarkašem završena.