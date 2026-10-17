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Pevačica Indira Levak, koja je godinama prisutna na muzičkoj sceni, svojevremeno je otvorila dušu i progovorila o jednoj od najbolnijih tema iz privatnog života. Iako je ostvarila zavidnu karijeru i stekla veliku popularnost, jedna od njenih najvećih životnih želja ostala je neispunjena – da se ostvari u ulozi majke.

Foto: Prinscreen

Indira nikada nije krila koliko je želela da dobije dete, ali joj se, uprkos velikoj želji, majčinstvo nije ostvarilo. Pevačica je priznala da je u jednom trenutku ozbiljno razmišljala i o usvajanju, jer je želela da pruži ljubav, toplinu i siguran dom detetu kojem je to najpotrebnije.

"Više od svega želela sam da budem majka“

Iza uspešne karijere i javnog života pevačice krije se i veoma lična priča o želji za porodicom i izazovima sa kojima se suočavala na putu ka ostvarenju majčinstva.

1/5 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Prinscreen, Printscreen, Story.hr arhiva

- Više od svega sam želela da se ostvarim kao majka, ali ne možemo protiv onoga kako Bog zapiše“, ispričala je pevačica, pa otkrila da je ozbiljno razmišljala o usvajanju deteta. Dugo razmišljam o usvajanju deteta i smatram da je to nešto predivno. Mnogo dece nema porodicu i krov nad glavom, tako da bih volela da se kockice slože i da mi se ta želja uskoro ispuni, rekla je Indira.

Odustala od usvajanja

Ipak, proces usvajanja nosi brojne izazove, a pevačica je priznala da su ona i njen suprug oklevali zbog teških iskustava ljudi iz svog bliskog okruženja.

1/12 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Story.hr arhiva

"Imamo nekoliko prijatelja koji su zbog toga prošli pravi pakao i poručili nam da ne bi to više nikada ponovili. S te strane malo oklevamo, jer smo oboje emotivci“, iskrena je bila pevačica tada. Ona je dodala da ih je u toj želji ohrabrio i rasplakao dokumentarni film o košarkašu Sergeu Ibaku i njegovom odrastanju u teškim uslovima u Kongu.

"Suprug je moja srodna duša“

Govoreći o suprugu sa kojim se svojevremeno razišla, otkrila je da u njemu vidi najveći oslonac.