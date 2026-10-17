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Jedna od najvećih večeri u dosadašnjoj karijeri Magla benda dogodila se sinoć u zagrebačkoj Areni, gde je bend pred čak 12.000 ljudi odrzao veliki koncert koji će se dugo pamtiti.

Arena je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je od prvog do poslednjeg tona pevala zajedno sa Vladom i Maglom.

Od prve pesme do velikog finala – emocija, energija i hiljade glasova u jednom.

Posebnu energiju koncertu dali su i gosti Rasta, Dženan Lončarević, Višnja Petrović i Albino, koji su zajedno sa Maglom podigli atmosferu do usijanja.

1/4 Vidi galeriju Magla Bend u Zagrebu Foto: isostudio.rs

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je kada su se Magli na sceni pridruzili Albino i grupa Lelek, za zajedničku izvedbu pesme „Čuvam je“, koja je celu Arenu pretvorila u jedan veliki hor.

Od prvog do poslednjeg tona, 12.000 ljudi pevalo je sa Maglom.

Magla je stigla u Zagreb. I Zagreb je pevao sa Maglom.

Ovo nije bio samo koncert. Ovo je bila noć za pamcenje.