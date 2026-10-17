Slušaj vest

Jedna od najvećih večeri u dosadašnjoj karijeri Magla benda dogodila se sinoć u zagrebačkoj Areni, gde je bend pred čak 12.000 ljudi odrzao veliki koncert koji će se dugo pamtiti.

Arena je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je od prvog do poslednjeg tona pevala zajedno sa Vladom i Maglom.
Od prve pesme do velikog finala – emocija, energija i hiljade glasova u jednom.

Posebnu energiju koncertu dali su i gosti Rasta, Dženan Lončarević, Višnja Petrović i Albino, koji su zajedno sa Maglom podigli atmosferu do usijanja.

Magla Bend u Zagrebu  Foto: isostudio.rs

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je kada su se Magli na sceni pridruzili Albino i grupa Lelek, za zajedničku izvedbu pesme „Čuvam je“, koja je celu Arenu pretvorila u jedan veliki hor.

Od prvog do poslednjeg tona, 12.000 ljudi pevalo je sa Maglom.

Magla je stigla u Zagreb. I Zagreb je pevao sa Maglom.

Ovo nije bio samo koncert. Ovo je bila noć za pamcenje.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"NISAM DOBRO, POBEGAO SAM U ALKOHOL" Bolna ispovest Vlade iz Magla benda: Pevač o teškom periodu: Više nije bilo izlaza
Magla bend
StarsBURMA MU I DALJE STAJALA NA RUCI DOK JE LIO SUZE ZBOG RASTANKA: Isplivao snimak Vlade iz Magla benda: Sve što sam imao...
Snimak ekrana 2026-10-08 095656.png
StarsOD VELIKE LJUBAVI DO USPOMENA! Vlada iz Magla benda, pre samo nekoliko meseci strasno se ljubio sa Marijom, a sad sve puklo (FOTO)
collage-maker19jul202206.15pm.jpg
SrbijaMAGLA BEND I RASPEVANA PUBLIKA Završeni šesti "Miholjski susreti sela" u Lešnici
LOZNICA - Magla bend za kraj.jpg