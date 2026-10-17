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Pevačica Elma Sinanović prošla je kroz jedan od najtežih perioda u životu kada je 2019. godine ostala bez supruga Smaila Sinanovića, novopazarskog biznismena, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti. Njegov odlazak ostavio je neizbrisiv trag na pevačicu, koja ni godinama kasnije ne krije koliko joj nedostaje čovek sa kojim je delila život.

Foto: Kurir

Iako je nastavila da gradi muzičku karijeru i nastupa pred publikom, Elma nikada nije krila da postoje trenuci kada je uspomene na pokojnog supruga potpuno savladaju. Upravo o tome govorila je tokom gostovanja u emisiji „Amidži šou“, kada je otkrila da je jednu pesmu sa novog albuma posvetila svojoj najvećoj ljubavi.

"Svaki put mi stane knedla u grlu“

1/6 Vidi galeriju Elma Sinanović snimila spot sa optuženim za ubistvo Foto: Printskrin

Kako je ispričala, reč je o numeri koja je nastala još dok je Smail bio živ, a koju je on posebno voleo. Iako je pesma godinama čekala da bude snimljena, Elma je tek sada smogla snage da je predstavi publici.

Pevačica je priznala da joj je snimanje bilo izuzetno emotivno, budući da je svaki stih podseća na supruga i zajedničke trenutke koje su proveli.

- Mogla sam možda i bolje da je otpevam. Ta pesma je stajala u fioci. Ona je bila njegov favorit i mnogo je voleo tu pesmu. Nisam uspela da je snimim tad. Mnogo mi je teško. Svaki put me nekako vrati. Tu mi stane knedla u grlu svaki put - ispričala je Elma u emisiji „Amidži šou“.

Njene reči pokazale su koliko je ova pesma za nju posebna, ali i koliko joj je teško da se kroz muziku ponovo suoči sa uspomenama na voljenog supruga.

Supruga izgubila nakon teške bolesti

1/6 Vidi galeriju Elma Sinanović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Printscreen Amidži šou

Podsetimo, Elmin suprug, novopazarski biznismen Smail Sinanović, poznatiji kao Magi, preminuo je 2019. godine nakon duge borbe sa teškom bolešću.

Iako su postojale velike nade da će uspeti da se oporavi, bolest je, nažalost, bila jača.

Njegova smrt predstavljala je ogroman udarac za pevačicu, a uspomenu na njega nastavila je da čuva i kroz muziku.

Pesma koju mu je posvetila za Elmu nije samo još jedna numera na albumu, već emotivna uspomena na čoveka koji je zauzimao posebno mesto u njenom životu.