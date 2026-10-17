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Smrt poznatog pevača narodne muzike Dušana Kostića već tri decenije predstavlja jednu od najvećih misterija domaće estrade. Pevač je nestao 13. maja 1996. godine, kada je, prema tadašnjim navodima, navodno skočio sa Pančevačkog mosta u Beogradu. Međutim, njegovo telo nikada nije pronađeno, zbog čega su se godinama nizale različite teorije o tome šta se kobnog dana zaista dogodilo.

Foto: Printscreen

Iako se u javnosti govorilo da je Kostić izvršio samoubistvo, brojne nelogičnosti koje su pratile njegov nestanak ostavile su mnogo pitanja bez odgovora. Njegova porodica nikada nije dobila priliku da ga sahrani, a posebnu pažnju izazvalo je i misteriozno oproštajno pismo koje je stiglo tek nakon njegovog nestanka.

Misteriozno pismo stiglo porodici nakon nestanka

1/7 Vidi galeriju Dušan Kostić Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Privatna Arhiva

Prema tadašnjim napisima, Dušan Kostić je poslednji put navodno viđen na Pančevačkom mostu, gde je jedan svedok primetio muškarca kako preskače ogradu između stubova 39 i 41.

Međutim, nikada nije sa sigurnošću potvrđeno da je osoba koju je svedok video zaista bio poznati pevač.

Dodatnu misteriju predstavljalo je pismo koje je porodica dobila nakon njegovog nestanka, a u kojem je bila ispisana kratka, ali potresna poruka.

- Mnogo vas volim, oprostite mi - pisalo je u pismu.

Ono što je posebno izazvalo sumnju jeste činjenica da na koverti, prema ranijim navodima, nije bilo ni potpisa ni pečata.

"U celom slučaju ima mnogo nelogičnosti“

1/5 Vidi galeriju Dušan Kostić Foto: Printscreen YouTube, Privatna Arhiva, Printscreen

O misterioznom nestanku pevača svojevremeno je govorila i njegova supruga Nevenka, koja nije krila da porodica sumnja u zvaničnu verziju događaja.

Ona je tada ukazala na nekoliko detalja koji su, prema njenom mišljenju, bili posebno neobični, među kojima su iskaz jedinog svedoka, stanje pronađenih ličnih stvari i činjenica da Dušanovo telo nikada nije pronađeno.

- U celom slučaju ima mnogo nelogičnosti. Jedini svedok navodnog samoubistva nije siguran da je to bio Duško. On je izjavio da je samo video nekog čoveka kako skače. I taj deo je obavijen sa mnogo tajni. Torbica i dokumenta su bili potpuno suvi, a njegovo telo nikada nije pronađeno - rekla je Nevenka svojevremeno i dodala:

- Kad bih pristala da pričam o Dušku, verovatno bi me gonila ova žena s kojom je on živeo pre nestanka. Ne bih imala mira. Plašim se najviše za svoje ćerke, shvatite me - kazala je ona tada, sigurna da "tu nisu čista posla".

Telo nikada nije pronađeno, porodica ostala bez odgovora

1/5 Vidi galeriju Dušan Kostić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Printscreen/Youtube/Danny Stojanovski - Ex-Yu Arhive

Prema informacijama koje su se svojevremeno pojavljivale u javnosti, jedini očevidac navodnog skoka bio je radnik ŽTP-a, koji je policiji rekao da nije siguran da je muškarac kojeg je video na mostu bio upravo Dušan Kostić.

Upravo ta neizvesnost, zajedno sa činjenicom da njegovo telo nikada nije pronađeno, dodatno je podstakla brojne spekulacije.

Godinama su se pojavljivale različite verzije njegovog nestanka. Prema jednoj od njih, pevač je navodno ubijen, a samoubistvo je inscenirano kako bi se prikrio zločin. S druge strane, bilo je i onih koji su verovali da je Kostić sebi oduzeo život zbog navodnih ličnih problema i teškoća da povrati nekadašnju popularnost.

Ipak, nijedna od ovih teorija nije potvrđena, pa se ne može sa sigurnošću tvrditi šta se dogodilo.

Tri decenije kasnije, nestanak Dušana Kostića i dalje izaziva interesovanje javnosti. Oproštajno pismo bez pečata i činjenica da telo nikada nije pronađeno ostali su detalji koji ovu priču čine jednom od najzagonetnijih na domaćoj muzičkoj sceni.