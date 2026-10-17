Slušaj vest

Modna kreatorka Melina Galić poznatija kao Džinović nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića nastavila je život daleko od očiju javnosti, a njen odnos sa decom, ćerkom Đinom i sinom Kanom, već duže vreme privlači pažnju. I dok je Đina sa majkom i njenim novim partnerom uživala na luksuznom krstarenju, svojevremeno se u javnosti pojavila priča o neprijatnoj situaciji između Meline i njenog sina, kojoj je navodno prisustvovala i Lepa Brena.

Foto: ATAIMAGES

Naime, kako je tada preneo "Scandal" Melina je tokom jednog od boravaka u Beogradu navodno ignorisala sina Kana kada su se sasvim slučajno našli u istom restoranu. Ovaj susret, prema tvrdnjama izvora, izazvao je neprijatnost među prisutnima, a posebno je iznenadio Lepu Brenu, koja je sedela za istim stolom sa kreatorkom.

"Okrenula je glavu i pravila se da ga ne vidi“

1/5 Vidi galeriju Melina Džinović zna kako da skrene pažnju na sebe Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Shutterstock, ATAIMAGES

Kako je svojevremeno preneo izvor magazina „Scandal“, Melina je boravila u jednom poznatom restoranu na Senjaku, gde je uživala u popodnevnom druženju sa prijateljicom i Lepom Brenom.

Njihovo druženje, prema navodima izvora, proteklo je u opuštenoj atmosferi sve dok se na vratima restorana nije pojavio Melinin sin Kan, koji je došao da na šanku preuzme prethodno poručenu salatu.

Međutim, umesto pozdrava, navodno je usledila scena koja je iznenadila prisutne.

Kako je izvor tvrdio, Melina je, čim je ugledala sina, okrenula glavu na drugu stranu i ponašala se kao da ga nije primetila.

Lepa Brena odmah prišla Kanu

1/7 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen Instagram

Za razliku od Meline, Lepa Brena je, prema istim navodima, odmah reagovala kada je ugledala Kana.

Pevačica je navodno ustala od stola, prišla mladiću i srdačno ga zagrlila i poljubila, ne skrivajući radost što ga vidi.

Kan se nakon kratkog susreta udaljio iz restorana, dok su Melina i Brena nastavile druženje.

Ova situacija izazvala je brojne komentare, posebno zbog tvrdnji da Melina nije želela ni da pozdravi sopstvenog sina.

Ipak, kreatorka se povodom ovih navoda nije javno oglašavala, pa nije poznato kako je ona doživela pomenuti susret niti šta se zaista dogodilo između nje i Kana.

Đina dva meseca uživala sa majkom i očuhom

1/7 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

Dok su se u javnosti pojavljivale priče o Melininom odnosu sa sinom, njena ćerka Đina Džinović provodila je vreme sa majkom i njenim partnerom Džefrijem Arnoldom.

Đina je gotovo dva meseca uživala na krstarenju Mediteranom, tokom kojeg je obilazila brojne atraktivne destinacije, a trenutke sa putovanja redovno je delila na društvenim mrežama.

Ipak, kako je otkrila, nije joj baš svaki deo putovanja prijao. Posebno joj je teško padalo rano ustajanje zbog obilazaka muzeja, budući da voli duže da spava.

"Mole se mama i očuh da me samo u ovakve muzeje vode“

1/4 Vidi galeriju Uslikali smo Foto: Kurir

Nakon povratka u Beograd, Đina je nastavila sa obilascima, ali je ovog puta odabrala mesto koje joj je očigledno bilo mnogo zanimljivije.

Naime, fotografisala se ispred Muzeja čokolade, a zatim na Instagramu uputila duhovitu poruku majci i očuhu.

- Mole se mama i očuh da me od danas samo u ovakve muzeje vode. Hvala.

Ovom objavom Đina je na šaljiv način pokazala kakve izlete najviše voli, a njena poruka privukla je pažnju zbog pomena majke i očuha.

Dok Melina svoj privatni život uglavnom drži daleko od javnosti, njena ćerka povremeno na društvenim mrežama otkriva detalje njihovih zajedničkih putovanja i porodičnih trenutaka.