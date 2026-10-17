ZORANA NAJAVILA TUŽBU ZA GRAND, SAD SE TAMO VRAĆA! Palo pomirenje: Mićanovićka otkrila sve detalje
Zorana Mićanović u petak veče održala je nastup u jednoj beogradskoj kafani. Pre nego što je izašla pred publiku, mlada pevačica porazgovarala je sa novinarima.
Zorana je pre izvesnog vremena napustila "Grand" i najavila tužbu, ali se ta situacija rešila. Ona je otkrila da je sada sve u najboljem redu i da su sve nesuglasice rešene.
Na početku prokomentarisala je novu pesmu njene koleginice Aleksandre Mladenović za koju se govorilo da ju je Zorana odbila.
- Ta pesma je super, ali ja se nisam pronašla u njoj. Ja ću sada da se vratim na fazon moje prve pesme "Sikter" .
Da li je istina da se vraćaš u Grand?
- To je istina, mi smo sredili naše odnose i nadam se da ću uskoro biti u "Grandovim emisijama". Svesna sam moći "Granda" i to je jedna posebna kuća i kada budem opet stala na tu scenu, mislim da ću pasti u nesvest jer ta trema ne može da nestane.
Koja pesma ti je donela više novca "Sikter" ili "Večera"?
- Obe pesme su mi donele veliki hajp i popularnost, ali "Večera" mi je donela više posla to jest veselja. Ljudi koji slušaju tu vrstu muzike vole da daju pare.
Šta je to sto se dešava a da publika ne zna?
- Ne znaju ljudi šta se sve dešava na nastupima. Dolaze i naoružani ljudi koji nas ucenjuju i mi tu ne možemo ništa jer da se usprotivimo možda bi nam se i nešto desilo, samo kolege to ne pričaju. Dosta je lažan život na društvenim mrežama. Prikazujemo neki glamur, ali to nije normalan život, to je Instagram život.
Imaš 21 godinu. Koliko su ljudi surovi kada je fizički izgled u pitanju?
- Nas ovaj moćni život ubija, ne možemo mi biti iste kao neko ko živi zdrav život. Ja ne živim zdrav život, možemo da idemo u teretanu da se negujemo i trudimo. Posle nastupa pojedem pljeskavicu, picu, ne spavam, stalno se šminkam, to sve utiče na mene.
11:31 AM (0 minutes ago)