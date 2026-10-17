Zorana Micanovic sinoć je nastupila u beogradskoj kafani .

Pre par dana Aleksandra Mladenovic je izbacila novu pesmu da li je istina da si ti tu pesmu odbila?

“Super je ta pesma ali ja se nisam pronašla u toj pesmi ,ja ću sada da se vratim na fazon moje prve pesme Sikter .”



Posle tvog saopstenja da vise nisi član Grand produkcije ,da li je istina da se vraćaš u Grand?

“To je istina,mi smo sredili naše odnose i nadam se da ću uskoro biti u grandovim emisijama.Svesna sam moći Granda i to je jedna posebna kuca i kada budem opet stala na tu scenu mislim da ću pasti u nesvrst jer ta trema ne moze da nestane”.



Koja pesma ti je donela vise novca Sikter ili Vecera ?

“Obe pesme su mi donekle veliki hajp i popularnost ali Vecera mi je donela vise posla tj.veselja i ljudi koji slusaju tu vrstu muzike vole da daju pare”.

Šta je to sto se dešava a da publika ne zna?

“Ne znaju ljudi šta se sve dešava na nastupima ,dolaze i naoružani ljudi koji nas ucenjuju i mi tu ne možemo ništa jer da se usprotivimo možda bi nam se i nešto desilo samo kolege to ne pričaju.Dosta je lažan život na društvenim mrezama i na instagramu.Prikazujemo neki glamur ali to nije normalan život to je Instagram zivot”.

Imas 21.gidinu koliko su ljudi surovi kada je fizički izgled u pitanju?

“Nas ovaj moćni život ubija ne možemo mi biti iste kao neko ko živi zdrav život.Ja ne živim zdrav život,možemo da idemo u teretanu da se negujemo i trudimo.Posle nastupa pojedem pljeskavicu ,picu ,ne spavam ,stalno se sminkam to sve uzice na mene”.