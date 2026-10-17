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Andrijana Dabetić Anči otvorila je nedavno dušu o borbi samohranog roditelja nakon gubitka partnera, ali i o vezi sa legendarnim Sinišom Mihajlovićem.

Govoreći o odnosu sa sinom i najtežem periodu u životu, Anči Dabetić se prisetila saobraćajne nesreće u kojoj je njen nekadašnji partner izgubio život.

"Sa sinom imam odličnu komunikaciju. Samo se pogledamo, ne moramo ništa da kažemo, znamo odmah kad je neki problem, sve. Uvek sve rešavamo zajedno, ponosna sam na to. Moj nekadašnji partner je izgubio život u saobraćajnoj nesreći, sin je imao dve i po godine. Ostao je bez oca. Život je takav, to je to. Do juče smo bili nas troje, sad je nas dvoje, okej. I ja imam problema kao i svi drugi, ja sam samo više izložena javnosti od nekih drugih. Mene su teške situacije ojačale".

Odnos sa Sinišom Mihajlovićem: "Nama nije bilo suđeno"

Anči se osvrnula i na emotivnu vezu sa legendarnim fudbalerom Sinišom Mihajlovićem.

"Njega sada više nema, meni je teško sad da pričam o tome. Mi smo bili zajedno, ali smo brzo otišli svako na svoju stranu. On je bio dobar čovek, iz fine porodice. Nama nije bilo suđeno. Imam poštovanje prema njegovoj porodici, nije mi prijatno da idem sad u detalje".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Titula Mis Jugoslavije, sankcije i prva ljubav

Podsetivši na 1994. godinu, kada je izabrana zamis Jugoslavije, opisala je kako su tadašnja pravila i politička situacija uticali na njenu karijeru.

"1994. godine sam bila izabrana za mis Jugoslavije. Znam ko sam, šta sam, koliko vredim, uvek sam bila samouverena. Došla sam tad sa stavom: 'Pobediću'. Pričali su da nisam bila najlepša, dobro, ima mišljenja različitih. Bili smo pod sankcijama, nisam mogla da idem nigde dalje, preko, da se takmičim. Tad zbog pravila nisam mogla šest meseci da pevam, samo slikanje, moda... To mi nije odgovaralo, ipak je pevanje moja prva ljubav".

1/9 Vidi galeriju Siniša Mihajlović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Starsport

Pauza u karijeri i pogledi na emotivni život

Nakon što je godinama živela na crnogorskom primorju i posvetila se odgajanju sina, Anči se 2018. godine iz Bara vratila u Beograd.

"Posle 10 godina sam se vratila na scenu, našla sam pesme koje sam osetila, svaka pesma nađe svog pevača. Posle trećeg albuma sam počela da objavljujem singlove. Nisam se pokajala zbog te duge pauze, sve bih isto uradila sad, ništa lepše nego kad možete te prve godine da проведеte sa detetom. Imam čak 33 godine karijere, već toliko. 2018. godine sam se iz Bara vratila u Beograd, sad živim ovde. Odgajam sina sama".

Kada je reč o današnjem emotivnom životu, pevačica jasnije sagledava šta očekuje od partnera.

"Teško je naći pravog partnera. To jeste. Sad znam tačno šta mi treba. Bitno mi je da imam nekog sa kim mogu da pričam. Po meni bi se reklo da sam slobodna... (smeh) Kad mi kažu da sam fatalna, pa, lepo to zvuči. Koga to uplaši, taj mi neće prići, super! Treba mi muškarac koji nema problem sa mojim poslom".