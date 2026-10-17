"Mnogi su me tužili do sad me nisu dobili"

- Nisam se još konsultovala s mojim advokatom, ali ako jeste, verovatno je moj advokat to sve preuzeo i primio. Dotičnog gospodina apsolutno neću da komentarišem iz razloga što je njemu malo popularnosti preko Mine, pošto je izlazio tu popularnost preko Mine Kostić, pa bi sad da se kači na ime Jovane Jeremić, jer zna da je Jelena Jeremić blokbaster, pa bi da bude poznat preko Jovane Jeremić, jer on koristi žene radi popularnosti. Znači, on žene koristi da bi bio popularan jer on nema po čemu drugom da izađe u javnost. On je samo bivši dečko Mine Kostić. Ti si zaboravila da sam ja proročica. Bivši dečko Mine Kostić, vreme će da pokaže ko je bio u pravu (smeh) - rekla je Jeremićeva i osvrnula se na tužbu koju je Kasper podneo protiv nje:

- Ma kakve tužbe. Ako je gospodin smatrao da to treba da uradi, ako je uradio. Mnogi su me tužili do sad me nisu dobili. Možda njemu pođe za rukom, ali videćemo do kraja suđenja. To je dug proces. Ne zaboravite da sam ja jedan od najboljih studenata Pravnog fakulteta, pa videćemo ko će imati više sreće. Iza svojih reči stojim. On je jedan mali hohštapler, mali čovek. U svakom smislu o njemu imam najgore moguće mišljenje i to niko ne može da promeni. Mogu da ti ponovim sve ono što sam rekla, da nema pas zašto da ga ujede. Stojim iza toga da se vozi preko imena žena da bi bio poznat. To dokazuje time što me je tužio da nije gospodin, to pokazuje time što je podneo tužbu, jer tako rade muškarci koji ne umeju sa ženom da se ovaj na drugi način dogovore. To rade mali muškarci, tj. nisu muškarci. U narodu ima jedna imenica fantastična. Zove se pi*da. Pi*zda i nula su dve imenice koje najbolje opisuju karakter čovečiji. Kad za nekog kažeš da je pi*da, ti onda znaš što ti je ona slina, žvaka koja se razvlači i to je fenomenalan opis jednog muškog karaktera. To su beskičmenjaci, muškarci koji nemaju ništa, čak i ono gde bi trebali da dominiraju. A znaš da muškarac treba da dominira - u lovi i u s**su i u krevetu. Ni tu, i tu su slabi, tako da im jedino ostaje još da se tužakaju po sudu. Ako je to tačno, mi se vidimo na sudu i tamo ćemo da raspravljamo, a ja mu sigurno više neću davati prostora da budem više popularan, jer već je poznat kao bivši dečko Mine Kostić - rekla je Jovana za Blic, a sada se Mane oglasio na Instagramu i odgovorio voditeljki