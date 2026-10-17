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Nekadašnji bliski prijatelji Anđela Đuričić i Filip Car sad su na ratnoj nozi. Tokom emisije "Pitanja novinara" ona je burno reagovala na Carevu priču pa je došlo do nove svađe.

Nije moglo da prođe bez pominjanja njenog bivšeg dečka Nenada Marinkovića Gastoza, za kojeg Filip nema lepu reč da kaže.

- Udaram ti na tvoj blam i sramotu! Što se tiče Nenada, da ga preduhitrim, ja sam tebi malo pre rekla da je Nenad meni o sebi sve najgore ispričao. Znamo svi što je bio na Tajlandu - rekla je Anđela.

- Ali ćemo pričati o njenim bivšim verenicima i o njenoj prošlosti - rekao je Car.

- Otpada ti sve, ja sam o Nenadu sve znala jer mi je on sve sam rekao. Ti i dalje lomiš, a ja stojim kao gospođa, jer sam sazrela, a ti si propao - rekla je Anđela.

1/8 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Shutterstock, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- Ti gospođa, a govorila si mi da je pijan i dr*giran svaki dan?! Gde si ti provodila to vreme?! Sa mnom i mojim društvom u Crikvenici, a ja tako grozan, kako tako groznom dođeš na noge. Ovo je jako dobar spin, ali ne za mene, doktora, jer je šuplja priča. Evidentne su neke promene, ne srljaš i ne praviš gluposti, ali s kim si ti to napolju?! S prosvetnim radnikom?! Ne, hapšen na Tajlandu za dr*gu, rekao je da joj tata onan*še na njihove klipove, je*ao pola estrade, vitamini, proteini samo da je gu*a top. Ja sam je i u ovoj sezoni mnogo zaštitio, a da nisam hteo, ona bi se prosula u ovoj sezoni kao nikada pre. Stojim iza toga da bi joj šesta sezona bila med i mleko za desetku - rekao je Car.

- Znači sve ono što sam govorila, ona ga je branila i veličala, a sada joj je ono što sam rekla - rekla je Aneli.

- Kada Anđeli treba Lepi Mića, on joj je najbolji, kada joj treba Car, onda je najbolji...Nenad meni nije rekao ništa vezano za mog tatu, to je meni Terza rekao - rekla je Anđela.