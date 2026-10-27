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Pop diva Jelena Karleuša danas važi za jednu od najpoznatijih i najkontroverznijih ličnosti na domaćoj javnoj sceni, a njena karijera traje više od tri decenije. Iako je danas prepoznatljiva po luksuznim modnim kombinacijama, skupocenoj garderobi i ekstravagantnom stilu, malo ko zna da na samom početku karijere nije imala novca čak ni za najosnovnije stvari.

Foto: Privatna arhiva

Nije imala novca ni za čarape

Jelena je otkrila da je njen prvi nastup na televiziji bio na RTS-u, a kako tada nije imala dovoljno novca za garderobu, morala je da se snalazi na različite načine.

1/13 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Privatna Arhiva, Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

- Kad sam počinjala karijeru, morala sam da se dovijam. Prvi put sam se na televiziji pojavila upravo na RTS-u i imala sam ogromnu tremu. Nosila sam sašivenu haljinicu, i to od pozajmljenog srebrnog materijala, jer nisam mogla ni to sebi da priuštim! Vrlo često nisam imala čak ni za čarape - ispričala je Karleuša svojevremeno u emisiji "Lice i potpetice".

Divna se zadužila da joj kupi cipele

1/5 Vidi galeriju Divna Karleuša Foto: Print Screen, Damir Dervišagić, Printscreen

Posebno dirljiv detalj iz tog perioda odnosio se na njenu majku Divnu, koja je želela da Jelena na prvom televizijskom nastupu izgleda što bolje.

Kada je primetila da se njenoj ćerki dopadaju luksuzne cipele čuvenog dizajnera Karla Lagerfelda, Divna je odlučila da joj ispuni želju, iako su koštale čak tri njene mesečne plate.

- Zaljubila sam se u cipele dizajnera Karla Lagerfelda, za koga do tada nisam ni čula. Mama je videla da mi se dopadaju, pa je krišom otišla da mi ih kupi. Sećam se da je ispisala brdo čekova kako bi me usrećila, jer su cipele koštale kao tri njene plate. Kasnije smo ih otplaćivale i otplaćivale, ali sam se ja na RTS pojavila u najskupljim cipelama - prisetila se pevačica.

Ovaj gest njene majke ostao joj je duboko urezan u sećanje, a Jelena nikada nije krila koliko joj je Divnina podrška značila na početku muzičkog puta.

"Izgledala sam deset godina starije"

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir

Iako je zahvaljujući majčinoj žrtvi uspela da se pojavi u skupocenim cipelama, Karleuša je priznala da danas nije zadovoljna svojim tadašnjim izgledom.

- Imala sam stravičnu frizuru i bila sam prenašminkana za devojčicu od 16 godina. Izgledala sam deset godina starije. Niko me nije doživljavao kao devojčicu jer sam sebe predstavljala kao vamp ženu i mislila sam da ću tako skrenuti pažnju na sebe. Mnogo toga bih sada promenila - priznala je Karleuša.

Pevačica je tako otkrila da se iza njenog prvog televizijskog pojavljivanja krila priča o velikoj želji za uspehom, finansijskim poteškoćama i majčinoj nesebičnoj podršci.

Od devojčice koja je nosila haljinu sašivenu od pozajmljenog materijala do žene čiji modni izbori redovno privlače pažnju javnosti, Karleuša je prešla dug put, a uspomene na početke karijere i žrtvu pokojne majke ostale su važan deo njene životne priče.