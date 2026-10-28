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Stevan Anđelković iskoristio je poslednje tople i sunčane dane da prošeta Novim Beogradom, gde već duže vreme živi u jednom od luksuznih naselja.

Naša ekipa uslikala je pevača dok je u opuštenom izdanju, u društvu prijatelja, obilazio kraj u kom stanuje.

Foto: Kurir

Za razliku od izdanja u kojima ga viđamo na sceni, Stevan je ovog puta bio potpuno ležerno obučen. Bermude i japanke bile su njegov izbor za šetnju, a čini se da mu je bilo važno samo da iskoristi lepo vreme pre nego što temperature ponovo padnu. Bez žurbe i u opuštenom raspoloženju pevač je s prijateljem obilazio okolinu, a usput su svraćali i do nekoliko prodavnica.

Njihova šetnja nije se završila samo na razgledanju izloga. Stevan je, naime, posetio i jedan salon luksuznog nameštaja, gde je mogao da pogleda ponudu skupocenih komada za opremanje doma. Da li je tragao za nečim što bi osvežilo njegov životni prostor ili je u radnju ušao iz čiste radoznalosti, nije poznato, ali je pažnju privuklo to što se na kraju ipak nije odlučio za kupovinu.

1/4 Vidi galeriju Stevan Anđelković Foto: Kurir

Nakon obilaska prodavnica, pevač je odustao od daljeg razgledanja i uputio se kući. Tako se njegova šetnja završila bez novih kupovina, ali uz priliku da provede vreme na otvorenom i u društvu prijatelja.

Kurir.rs

Stevan Anđelković: