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Suzana Jovanović našla se u centru izmišljene afere. Na društvenim mrežama i pojedinim manje poznatim portalima plasira se lažna informacija da ona ima novog partnera s kojim uživa nakon smrti svog supruga Saše Popovića.

U ovu priču s lažnom fotografijom i degutantnim naslovom poverovali su mnogi, pa se na račun pevačice u komentarima korisnika društvenih mreža mogu pročitati brojni negativni i uvredljivi komentari.

Sramni naslovi

Foto: Nemanja Nikolić

- "Brzo je prebolela njegovu smrt! Suzana Jovanović uhvaćena u zagrljaju našeg popularnog pevača!" - glasi prvi naslov na jednom portalu, dok je drugi gotovo identičan.

- "Nije joj dugo trebalo da preboli njegovu smrt! Suzana Jovanović uhvaćena u zagrljaju našeg popularnog pevača!" - piše ovde.

Pored senzacionalističkog naslova, pažnju su privukle i Suzanina slika sa širokim osmehom, kao i navodna pevačicina fotografija s novim izabranikom, koja je, gle čuda, slikana s leđa, pa je očigledno da je u pitanju bezočna podvala nastala pomoću veštačke inteligencije (AI).

Ipak, da je u pitanju samo dobro smišljena prevara, koja očigledno ima za cilj da diskredituje suprugu pokojnog estradnog maga Saše Popovića, jasno je kad se klikne i uđe na pomenutu vest.

Foto: Printscreen

Iako su čitaoci verovatno očekivali da u tim tekstovima saznaju ko je taj pevač u čijem se Suzana zagrljaju našla, o tome u njima nema ni reči, navedena je zapravo njena biografija.

- Suzana Jovanović je nakon velikog muzičkog uspeha s pesmom "Džabe, care" odlučila da uspori karijeru i više se posveti porodici, a kasnije je jasno poručivala da to nije bila ničija odluka osim njene vlastite. Trudnoća, iscrpljujući tempo nastupa i potreba za mirnijim porodičnim životom presudili su da se povuče iz svakodnevnog estradnog ritma u trenutku kad je bila veoma tražena širom regiona. Upravo taj period obeležio je preokret u njenom životu: od pevačice koja je neprestano putovala i nastupala do žene koja je sve više vremena želela provoditi uz decu, supruga i u porodičnom domu. Saša Popović joj je, kako je isticala, pružao podršku i razumevanje, ali nije postavljao uslove niti joj branio nastavak karijere. On je nastavio razvijati svoje poslovne aktivnosti u muzičkoj industriji, dok je Suzana sve više preuzimala ulogu posvećene majke i žene koja je želela stabilniju svakodnevicu. "Toliko sam radila da više nisam znala ni u kojoj sam državi, ni gde pevam, ni za koga pevam." Godinama kasnije, nakon smrti Saše Popovića, taj deo života dobio je i novu emotivnu težinu. Ostale su uspomene na zajednički život, na odluke donesene u dogovoru i na podršku koju je, prema vlastitom svedočenju, imala u ključnim trenucima - piše u ovim tekstovima.

Foto: Printscreen

Pevačicu smo pozvali kako bismo čuli njen komentar, ali joj je broj telefona poznat redakciji bio isključen.

Koleginice htele da joj unište brak

Podsetimo, Suzana je nedavno pričala da je u braku sa Sašom prolazila kroz razne izazove, pa je priznala da su mnoge njene koleginice pokušale da im naruše sreću i smeste aferu.

- Jesu. Ovo nigde nisam ispričala, ovo je ekskluziva. Zvoni meni telefon i zove me tip: "Zdravo, Suzana, duguješ mi 2.500 maraka. Kad si bila sa mnom, dao sam ti 2.500 maraka." Ja sam ga stavila na spikerfon, kad si čist i znaš da nisi ništa loše uradio u životu. Rekla sam: "Evo mog muža." Sale je njega pitao šta mu treba, a on je krenuo da zamuckuje. To je bila podmetačina. Meni nije bilo teško, skenirali smo broj i podneli krivičnu prijavu za uznemiravanje. Čovek je pričao da je bio sa mnom i da mi je pozajmio pare. Podneli smo krivičnu prijavu, inspektor mi je rekao da su ga našli, a ja sam rekla da ne želim da znam - rekla je Suzana, a potom nastavila:

- Pitala sam da li ima veze sa estradom i da li ga je neko angažovao, a radilo se o mojoj koleginici. Nisam saznala ime, ali pretpostavljam i neka ostane osoba Iks. Cilj je bio da se napravi razdor i kako ja varam Saleta, da nisam dobra žena, dobra majka i da nisam žena za njega. Cilj je bio da se brak okonča. Da li možeš da veruješ? Ja sam samo pitala da li je neko sa estrade, radilo se o koleginici, a inspektor je rekao da ne može da mi kaže ime. Možda mi jednog dana kaže, ali ja znam ko je. Možda je to neka ljubomora da Sale bude svačiji, ali samo ne moj. Više bi im prijalo da ga rasture od mene, da krene od devojke do devojke, a ne da bude samo sa jednom ženom. To je ono što ja kažem: "Nemoj, pa se ne boj." Ja znam da muža mog nisam prevarila ni mislima ni delima. Bred Pit da je došao, rekla bih: "Vidi, sladak je", ali s njim nikad ne bih otišla. Ja sam mog muža volela, volim ga i dan-danas, srcem i dušom. Za mene je brak svetinja. Niko ne postoji, samo Sale Popović i niko više - rekla je Jovanovićeva u "Ami Dži šouu".

1/7 Vidi galeriju Suzana Jovanović i Saša Popović Foto: ATA images

Kurir.rs

Suzana Jovanović: