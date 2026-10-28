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Čedomira Radojčića, poznatijeg kao Čedu Čvorka, imali smo prilike da nakon mnogo vremena sretnemo na snimanju jedne emisije. Iznenadili smo se kada smo ga videli jer se Čeda dosta promenio od našeg poslednjeg susreta. Porazgovarali smo s njim o estradi, pesmama, ali i njegovom odnosu s nekadašnjim pevačicama grupe Luna.

Pre nego što smo započeli intervju, jedan prolaznik je prepoznao muzičara, pa je zapevao pesmu "Plavi slon" i to je bio savršen trenutak da se prisetimo te pesme koju su snimili grupa Tvins i Era Ojdanić, a Čeda napisao.

- "Plavi slon" vedri i oblači preko 30 godina. Neke sam stvari u životu stvarno dobro uradio. "Plavi slon" ima tajnu, 96/97. kad je bilo ono protiv Miloševića, lupali su ljudi u šerpe, a ja sam tada bio aktivan u Šapcu i napisao sam zbirku pesama "Levo od pameti". Jedna od pesama je bila i "Plavi slon" i ta pesma je imala još jednu strofu i nisam smeo da je stavim. Bilo je ili će me voleti, ili će me roknuti. U svakom slučaju, ta dodatna strofa je bila "Noćas sam sanjao da sam Marko, Marko, sunce li ti jarko, da pun sam ko brod, a voli me narod" i ona bi super išla uz ostale stihove, jer je ta pesma nosila istinu tog vremena. A onaj nenormalni Andrija Ojdanić je sve to mnogo dobro izneo.

Današnje generacije slušaju sve te pesme, kako gledaš na to?

- Ima dva razloga. Prvi je jer je sve mnogo dobro odrađeno, a drugi je da više ništa nije urađeno tako dobro. Čitava muzika iz tog doba se sluša. Ali zašto se rokenrol slušao osamdesetih, a ne sluša se sada. Zato što je muzička produkcija bila bitnija, kreativnost, marketing... A sad, kad nema mačaka, to se zove mišje kolo.

Foto: Kurir

Šta je sada s grupom Luna?

- To ne radim već nekoliko godina, umorio sam se. Možda se jednom tome vratim, ali sada radim svoj album, zove se "Samom sebi", od osam do 10 pesama će biti, privodim kraju zbirku pesama "Pesma ljubavi, samoće i Bogu", a uskoro objavljujem i drugo izdanje romana "Monstrum". Sada sam više za taj kreativni deo, a ne za putovanja i sve što nosi grupa. Imati pevačicu u grupi je zahtevno. Uslovi, prihodi, šminka, garderoba, marketing, a i sam znaš da je danas sve preko tog Jutjuba i mreža, a to, po meni, nije zahvalno.

Je l' bilo nekih situacija s dečkom ili porodicom pevačica iz grupe koje su bile neprijatne?

- Mame su iz mog iskustva broj jedan. Tate skoro uopšte ne, a tu je i dečko ili suprug. Dečko bi odmah da bude i menadžer i sve. Jedan deo žena sa estradne scene, koje su se povukle iz ovog posla iako su bile sjajne, baš zbog toga su se povukle, što su podlegle tome, da se muž sve pita. Ja neću otkrivati imena, ali zna se ko su. Ako se zaljubiš u papka, papak ostaje to, a tebe može samo da upropasti. Muškarci ne mogu da komanduju ako žena to ne da. Pogledaj najveće ženske zvezde, sve imaju partnere koji su im samo partneri ili rade za njih. Možeš da se oženiš zvezdom, ali ćeš raditi za nju i bićeš samo muž ili dečko.

1/5 Vidi galeriju Čeda Čvorak Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

Ko se, po tebi, najviše promenio sa estrade?

- Estrada se promenila. Promenili su se uslovi. Ovo je sad neki kiosk na periferiji. Neki fast fud između Dobanovca i Šimanovaca. Eto.

Ovo što najavljuješ je tvoj prvi solo muzički projekat?

- Ne, ne. Ja sam i ranije radio sam. Neće mi biti ništa neobično. Ovo je album koji samo meni treba da se sviđa. Nema marketinga, nema ništa. Čak ću na albumu napisati da je to projekat koji sigurno propada i da me ljudi ne shvataju ozbiljno. Možda se nekom i svidi, ali ja se neću baviti time.

S Majom Marković si imao jednu situaciju u emisiji uživo. Tada ste se, koliko mi znamo, poslednji put sreli, ili ste se kasnije opet sreli?

- To je jedna priča kada se desilo da me je pozvala normalna osoba da gostujem i ja sam rekao da nismo dobri, ali nismo ni loši, i da mogu da dođem. Ona mi je rekla i da hoće neki koncert da naprave u Beogradu, a ja sam rekao: "Vau, konačno da neko želi i voli muziku." Međutim, njoj je neko nešto dojavio i ona je pomislila ko zna šta se njoj sprema, a nije to bila ničija namera. Mi nismo u kontaktu i tada nismo bili loši, ali ona je i tada rekla da nismo toliko dobri da možemo da budemo zajedno u emisiji. Mi smo mnogo godina proveli zajedno, odlične rezultate ostvarili, razišli se u miru, podelili imovinu i to je to. Kad je rekla da ide, ja sam joj rekao da slobodno ide.

Sme li da ona ili neka druga pevačica iz grupe da peva vaše pesme?

- Ne. Niko ne može da peva moje pesme dok ja ne dam saglasnost za to. Prava su moja. Obrade pesama ne dozvoljavam, jer poštujem svoje pevačice koje su to otpevale, poštujem taj uspeh tih pesama, a da ja sad dozvoljavam da to neko kroji kako hoće, nije fer.

Koliko dugo niste otpevali sa Cecom duet uživo?

- Pa još otkad je snimljen, 1999. je snimljena pesma "Drugarice". Jedan plejbek smo imali nekoliko godina nakon što je pesma objavljena, ali to je bilo samo tad jer je, kad je snimljena, ubijen Arkan i tada nismo mogli da to ispratimo kako je trebalo. Ta pesma nema ni spot, ali sve moje pesme koje su veliki hitovi nemaju spot.

Jesi li radio nekad neku pesmu za Cecu?

- Nudio sam joj jednu pesmu koju je ona odbila, a posle mi je rekla što joj je nisam ponudio. To je pesma "Uspomene", koju je snimila Ana Bekuta i koja je jedan od najvećih hitova u njenoj karijeri. Kada sam rekao Ceci da sam joj nudio, rekla je da nije mogla da je uzme jer joj drugi nisu dali.

S kim bi danas sarađivao?

- Sa sobom samo. Šalim se. Sviđa mi se Sanja Vučić, Breskvica ima lep fazon. A od muškaraca ima nekih koji lepo pevaju, ali nije sve do vokala. Ja sam šnajder koji radi po meri. Moramo da se upoznamo, da nađemo još nešto u tom pevaču osim dobrog vokala.