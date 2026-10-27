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Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, našao se u centru velikog porodičnog skandala nakon razvoda od supruge Snežane posle 35 godina braka.

Aca je objavio da se razvodi, da se odrekao ćerke jedinice Vaske i da je imovinu testamentom ostavio deci svog brata. Optužio je bivšu suprugu Snežanu da ga je varala sa učenikom i izneo tvrdnje da je privedena u Doljevcu zbog posedovanja droge. Ćerka Vaska i bivša supruga javno su uzvratile optužbama, tvrdeći da ih Aca uhodi, preti im, da je fizički maltretirao ćerku i da je sklon nasilju.

Aca Amadeus sada je gostujući u emisiji ''Amidži šou'' sa svojom izabranicom Barbarom Bojović progovorio o porodičnom skandalu.

1/6 Vidi galeriju Aca Amadeus ne krije koliko uživa u ljubavi sa svojom verenicom Barbarom Bojović Foto: Printscreen, Instagram

- Rekao sam ti malopre ništa se ne voli kao prvo dete i druga žena. Šta sam ja preživeo... To što sam ja doživeo da ti ćerku žena stavi u prostituciju i ostalo... Tužilaštvo bi velike pare uplatilo. Bio sam nepravedno optuživan. Čekao sam na Barbaru jako dugo, samo znam šta sam ja preživeo. Budio sam se u znoju. Mnogo zeznuto... 38 godina živiš sa nekim, a ne znaš da on nije to što jeste - rekao je Aca i dodao:

- Barbara je u kontaktu s mojom ćerkom, ona ju je spasila prostitucije, OnlyFens, foot fetiš. Bog mi je poslao Barbaru, ja tek sada shvatam šta znači voleti. Ljubavi, je l sam ti danas rekao da te volim?! Foot fetiš, ćerka ti slika stopala, a neko plati 30 dolara da masturbira na to. Ona je zvala moju ćerku da to skloni i ona je sklonila - rekao je muzičar i otkrio kako je počela ljubav s Barbarom.

- Dolazila je kod mene u restoran u Blacu i tako je nastaloa velika ljubav. Mnogo je volim, ona je jako ozbiljna pevačica, zarađuje više nego Džaja i ja zajedno. Ona je moja žena - rekao je Aca, a onda je Barbara progovorila o njihovoj ljubavi.

- Sve mi se kod njega svidelo. On je meni najlepši, ne postoji lepša osoba, ne postoje lepša osoba u duši... Mlađa sam od njega 23 godine. Razlika se ne oseća, čak sam ja starija od njega, on se ponaša nekad kao neko dete, ja sam ozbiljnija. Ja moram njega da vaspitavam kako da se ponaša gde god da krenemo - rekla je Barbara i dodala:

1/4 Vidi galeriju Aca Amadeus Foto: Printscreen/Instagram

- Kažu da sam ga koristila za popularnost, a kada je sada bila Šljivijada u Blacu jedva me je naterao da pevam... Ja radim svadbe i krštenja, pevam sa bendovima. Bila sam u šoku kada me je zaprosio na bini.

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