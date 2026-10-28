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Lepa Brena je odavno jedna od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima, ali se finansijski ne oslanja isključivo na svoju pevačku karijeru, već je i uspešna poslovna žena. Donedavno je bila vlasnica muzičke imperije, koju je 2021. zajedno sa Sašom Popovićem prodala za 30 miliona evra, a javnosti je manje poznato da ona decenijama vodi i ugostiteljski biznis u srcu Vojvodine.

Pevačica vodi kosmopolitski život, u kome joj, kako sama kaže, više od kuće treba veliki kamper.

Nekadašnja vlasnica Grand produkcije devedesetih godina prošlog veka pokrenula je mali ugostiteljski objekat u Novom Sadu.

Radi se o kiosku brze hrane u kojem se pretežno prodaju pljeskavice, a ovom poslu se dodatno posvetila nakon prodaje svoje muzičke kuće.

- Iako svi znaju da je Brena prodala 'Grand produkciju', retko ko zna da ona ima drugi biznis, kojem se sada očigledno više posvetila - pljeskarnicu. Punih 29 godina u centru Novog Sada poseduje taj lokal, na kojem se prodaju pljeskavice i druga brza hrana, pa joj je to sada dobrodošlo da nastavi da bude gazdarica - rekao je izvor blizak pevačici za domaće medije svojevremeno.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uložila u posao Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović, Printscrean, Printscreen/Instagram

"Volim da dođem u Srbiju jer moja deca vole da su tu"

Brena važi za veliku jugonostalgičarku, ali ona naglašava da je to prvenstveno zbog toga što je na tim prostorima formirana kao ličnost, te da je u to vreme putovanje sa ličnom kartom do Trsta po farmerke i patike bilo normalno. Iako uživa u boravcima u Majamiju i Monte Karlu, njen dinamičan život i poslovne obaveze sprečavaju je da se igde zadrži predugo.

- Mene često pogrešno citiraju, ja sam jugonostalgična jer sam tu formirana kao ličnost... Jugoslavija je bila balkanska unija, protopi Evropske unije. Pesmu 'Jugoslovenka' ne forsiram ja, publika je traži jer oseća pripadnost tom periodu. Volim da dođem u Srbiju zato što moja deca vole da budu tu, a gde su oni, tu mi je dom... Ako ćemo iskreno, najviše boravim u automobilu, hotelu i avionu. Meni kuća ne treba, više mi treba veliki kamper na dva sprata da ima spavaće sobe da povedem frizera, šminkera, masera i dve-tri drugarice - pričala je.

1/9 Vidi galeriju Lepa Brena i Boba Foto: Kurir, Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Zahvaljujući ogromnom uspehu, pevačica danas uživa osećaj prave slobode širom sveta. U svemu tome, ističe važnost iskrenog partnerstva koje prevazilazi ono što se često viđa na društvenim mrežama.