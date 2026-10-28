NOVAKOM ĐOKOVIĆEM SA OVOM PEVAČICOM ČESTO PROVODI VREME: Progovorila o njihovim zajedničkim momentima, evo gde se svi odlično druže
Najbolji srpski i svetski teniser svih vremena Novak Đoković prijatelj je sa mnogima sa estrade. Među njima se nalazi i Nevena Božović, pevačica, koja od udaje živi u Crnoj Gori.
Baš na Crnogorskom primorju Nevena i Novak, zajedno sa svojim porodicama, često zajedno provode vreme.
- Svi ga znamo profesionalno, da je najbolji na svetu, a privatno je skroman i normalan - rekla je prvo Nevena nedavno.
- Iz priče sa njim može sve da ti bude inspiracija, ne mora to da bude tema sporta. Jedna normala i jedno vaspitanje koje ne možeš često da sretneš danas - dodala nam je ona.
- To je odlika velikih ljudi i uspešnih - jasna je bila Nevena.
"On se razvodi šest puta dnevno od mene"
Inače, Noletova žena Jelena Đoković je iskreno govorila o izazovima roditeljstva i periodu nesanice, pa je otvoreno otkrila kako reaguje u trenucima iscrpljenosti.
"Ne nosim se uopšte dobro sa nespavanjem, ujedam, muž se razvodi šest puta dnevno od mene", rekla je Jelena kroz osmeh i objasnila:
"Jednostavno ne spavam dobro ako mi deca nisu dobro, zato sve činim sada da budu svi dobro i odmorni".
Šta su Đokovići pričali o vaspitanju sina i ćerke
Jelena i Novak vode računa o vaspitavanju dece, a Jelena je podelila svoje lične metode i stavove o samostalnom spavanju:
"Nisam nikad uspavljivala decu na ruke jer sam imala babice koje su mi rekle da to ne radim. Ima roditelja koji to rade i to je sasvim okej, ja sam radila nešto sto je prirodno za moje rezonovanje, da ga recimo pustim da samostalno spava, a ne da ga ja nunam".