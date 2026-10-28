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Najbolji srpski i svetski teniser svih vremena Novak Đoković prijatelj je sa mnogima sa estrade. Među njima se nalazi i Nevena Božović, pevačica, koja od udaje živi u Crnoj Gori.

Baš na Crnogorskom primorju Nevena i Novak, zajedno sa svojim porodicama, često zajedno provode vreme.

- Svi ga znamo profesionalno, da je najbolji na svetu, a privatno je skroman i normalan - rekla je prvo Nevena nedavno.

- Iz priče sa njim može sve da ti bude inspiracija, ne mora to da bude tema sporta. Jedna normala i jedno vaspitanje koje ne možeš često da sretneš danas - dodala nam je ona.

- To je odlika velikih ljudi i uspešnih - jasna je bila Nevena.

1/6 Vidi galeriju Nevena Božović sa suprugom Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić



"On se razvodi šest puta dnevno od mene"

Inače, Noletova žena Jelena Đoković je iskreno govorila o izazovima roditeljstva i periodu nesanice, pa je otvoreno otkrila kako reaguje u trenucima iscrpljenosti.

"Ne nosim se uopšte dobro sa nespavanjem, ujedam, muž se razvodi šest puta dnevno od mene", rekla je Jelena kroz osmeh i objasnila:

"Jednostavno ne spavam dobro ako mi deca nisu dobro, zato sve činim sada da budu svi dobro i odmorni".

1/5 Vidi galeriju PLOČICE NA STOMAKU I ZATEGNTUTE NOGE: Jelena Đoković ima savršenu liniju, svi su gledali u nju na plaži, a KOMENTARI SAMO PLJUŠTE Foto: Grgo Jelavic / - / Profimedia

Šta su Đokovići pričali o vaspitanju sina i ćerke

Jelena i Novak vode računa o vaspitavanju dece, a Jelena je podelila svoje lične metode i stavove o samostalnom spavanju: