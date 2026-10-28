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Dizajnerka enterijera Elena Karaman već duže vreme uživa u miru i privatnosti svog luksuznog imanja na Kosmaju, gde je, daleko od gradske vreve, izgradila vilu okruženu šumom. Svoj način života povremeno približi pratiocima na društvenim mrežama, a najnovijim snimkom ponovo je privukla pažnju.

Elena Karaman Foto: Printscreen/Instagram

Elena je objavila prizore iz šume u kojoj svakodnevno pronalazi mir, ali je ovog puta posebnu pažnju privukao njen neobični ljubomac. Reč je o mešancu nemačkog ovčara i vuka.

Dok je šetala šumskim stazama, životinja ju je pratila u stopu, a Elena je uz nesvakidašnji prizor kratko napisala: "Vučje bajke".

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Elena Karaman šetnja kroz šumu Izvor: instagram/elenakaraman.essence

Savršena kuća usred šume

Elena je snimila i unutrašnjost kuće i kuhinju koja joj je najvažnija prostorija.

- Glavna prostorija za mene je kuhinja. Ja nju nekako vidim kao srce kuće i to neku sofru, neku trpezu oko koje se pričaju priče, oko koje se zbližava i okuplja porodica. I nekako podseća me na ona drevna vremena kada su se okupljali plemena i porodice oko vatre i pričale priče kada su stari prenosili mudrosti mladima oko oko te trpeze oko vatre. Prilikom dizajna kuhinje vrlo često ne implementiram gornje elemente - rekla je ona.

Komšije progovorile o njoj

Podsetimo, Komšije su govorile o Eleni Karaman i ritualima koje izvodi.

- Zbog svih rituala koje izvodi i izjava da skuplja krv iz ciklusa imali smo predrasude o njoj. Nije nam bilo pravo kada se pročulo da se doseljava ovde i da je kupila deo placa u šumi, ali sada nam je svejedno. Ona je prosto neprimetna i trudi se da bude tako. Vidimo je ponekad u dvorištu tokom lepog vremena i kako šeta šumom bosa, ali se sa komšijama ne druži. Ne pravi buku, ne voli gužvu - rekla je komšinica, a druga se nadovezala:

- Sinovi su joj jako vaspitana deca, jedan od njih svira gitaru. Tu je često i onaj njen dečko, ali ga, kada bolje razmislim sada dugo nisam videla. Ne znam da li još uvek živi sa njom.

Medicinsko odricanje od odgovornosti

Za sva pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem, simptomima ili terapijom obratite se svom lekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Nemojte zanemarivati stručni medicinski savet niti odlagati traženje medicinske pomoći zbog informacija pročitanih na ovom sajtu.

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