Slušaj vest

Dizajnerka enterijera Elena Karaman već duže vreme uživa u miru i privatnosti svog luksuznog imanja na Kosmaju, gde je, daleko od gradske vreve, izgradila vilu okruženu šumom. Svoj način života povremeno približi pratiocima na društvenim mrežama, a najnovijim snimkom ponovo je privukla pažnju.

1/7 Vidi galeriju Elena Karaman Foto: Printscreen/Instagram

Elena je objavila prizore iz šume u kojoj svakodnevno pronalazi mir, ali je ovog puta posebnu pažnju privukao njen neobični ljubomac. Reč je o mešancu nemačkog ovčara i vuka.

Dok je šetala šumskim stazama, životinja ju je pratila u stopu, a Elena je uz nesvakidašnji prizor kratko napisala: "Vučje bajke".

00:51 Elena Karaman šetnja kroz šumu Izvor: instagram/elenakaraman.essence

Savršena kuća usred šume

Elena je snimila i unutrašnjost kuće i kuhinju koja joj je najvažnija prostorija.

- Glavna prostorija za mene je kuhinja. Ja nju nekako vidim kao srce kuće i to neku sofru, neku trpezu oko koje se pričaju priče, oko koje se zbližava i okuplja porodica. I nekako podseća me na ona drevna vremena kada su se okupljali plemena i porodice oko vatre i pričale priče kada su stari prenosili mudrosti mladima oko oko te trpeze oko vatre. Prilikom dizajna kuhinje vrlo često ne implementiram gornje elemente - rekla je ona.

Komšije progovorile o njoj

Podsetimo, Komšije su govorile o Eleni Karaman i ritualima koje izvodi.

- Zbog svih rituala koje izvodi i izjava da skuplja krv iz ciklusa imali smo predrasude o njoj. Nije nam bilo pravo kada se pročulo da se doseljava ovde i da je kupila deo placa u šumi, ali sada nam je svejedno. Ona je prosto neprimetna i trudi se da bude tako. Vidimo je ponekad u dvorištu tokom lepog vremena i kako šeta šumom bosa, ali se sa komšijama ne druži. Ne pravi buku, ne voli gužvu - rekla je komšinica, a druga se nadovezala:

- Sinovi su joj jako vaspitana deca, jedan od njih svira gitaru. Tu je često i onaj njen dečko, ali ga, kada bolje razmislim sada dugo nisam videla. Ne znam da li još uvek živi sa njom.