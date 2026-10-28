ŽIVOT BOGATAŠICE USRED ŠUME U ZAMKU KO IZ BAJKE! Poznata Srpkinja se snimila šta radi u šumi na Kosmaju, da je sretnete ne bi smeli da joj priđete (VIDEO)
- Elena Karaman uživa na svom imanju na Kosmaju, gde je izgradila vilu okruženu šumom i povremeno deli prizore iz privatnog života.
- Najnoviji snimak privukao je pažnju zbog mešanca nemačkog ovčara i vuka koji je pratio dok je šetala šumskim stazama.
- Pokazala je i unutrašnjost kuće, uz poruku da joj je kuhinja srce doma i prostor okupljanja porodice.
Dizajnerka enterijera Elena Karaman već duže vreme uživa u miru i privatnosti svog luksuznog imanja na Kosmaju, gde je, daleko od gradske vreve, izgradila vilu okruženu šumom. Svoj način života povremeno približi pratiocima na društvenim mrežama, a najnovijim snimkom ponovo je privukla pažnju.
Elena je objavila prizore iz šume u kojoj svakodnevno pronalazi mir, ali je ovog puta posebnu pažnju privukao njen neobični ljubomac. Reč je o mešancu nemačkog ovčara i vuka.
Dok je šetala šumskim stazama, životinja ju je pratila u stopu, a Elena je uz nesvakidašnji prizor kratko napisala: "Vučje bajke".
Savršena kuća usred šume
Elena je snimila i unutrašnjost kuće i kuhinju koja joj je najvažnija prostorija.
- Glavna prostorija za mene je kuhinja. Ja nju nekako vidim kao srce kuće i to neku sofru, neku trpezu oko koje se pričaju priče, oko koje se zbližava i okuplja porodica. I nekako podseća me na ona drevna vremena kada su se okupljali plemena i porodice oko vatre i pričale priče kada su stari prenosili mudrosti mladima oko oko te trpeze oko vatre. Prilikom dizajna kuhinje vrlo često ne implementiram gornje elemente - rekla je ona.
Komšije progovorile o njoj
Podsetimo, Komšije su govorile o Eleni Karaman i ritualima koje izvodi.
- Zbog svih rituala koje izvodi i izjava da skuplja krv iz ciklusa imali smo predrasude o njoj. Nije nam bilo pravo kada se pročulo da se doseljava ovde i da je kupila deo placa u šumi, ali sada nam je svejedno. Ona je prosto neprimetna i trudi se da bude tako. Vidimo je ponekad u dvorištu tokom lepog vremena i kako šeta šumom bosa, ali se sa komšijama ne druži. Ne pravi buku, ne voli gužvu - rekla je komšinica, a druga se nadovezala:
- Sinovi su joj jako vaspitana deca, jedan od njih svira gitaru. Tu je često i onaj njen dečko, ali ga, kada bolje razmislim sada dugo nisam videla. Ne znam da li još uvek živi sa njom.
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