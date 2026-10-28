"ŠEST MESECI NISAM MOGLA DA SE SKINEM SA TOGA" Rada Manojlović iskreno o zavisnosti: Baš sam se navukla!
Folk pevačica Rada Manojlović otvoreno je pričala o problemima sa kojima se suočavala. Kako je ne tako davno priznala, njoj je psiholog prepisao lekove od kojih je kasnije postala zavisna.
Rada Manojlović je tom prilikom istakla da želi da javno govori na tu temu kako bi i drugima probudila svest o ovoj temi.
- Za početak da kažem da je to mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest meseci nisam mogla da se skinem sa "ksanaksa". Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocenim da ne treba više - vara se. Nije to tako lako - rekla je Rada tada iskreno.
- Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Tablete bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primer ukoliko izgubite člana porodice pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol. Mene kad nešto pogodi, ja to držim u sebi. Nikada ne prenosim na drugog svoju nervozu, već sve čuvam u sebi. Ne umem ni da se ispraznim kako treba. A to ne valja. Zato mi je psihijatar rekao da nađem neki izduvni ventil. Sada više ne idem kod psihijatra. Sada mi je sve super. Lekovi su delovali.
Na pitanje da li je nekada mešala alkohol i tablete za smirenje, pevačica je rekla:
- Nikada. To nemojte da radite ni u ludilu.
"Radila sam i po 18 sati dnevno"
Rada je, inače, priznala da njeni počeci nisu bili nimalo laki.
- Radila sam godinama po 12, pa i čak i po 18 sati! To su uglavnom bila svadbena veselja, pod šatorom. Malo sam zarađivala, ali ja sam bila zadovoljna. Dešavalo se da nakon celodnevnog pevanja, kada podelim novac sa muzičarima, meni ostane 80 evra! I sa tim treba živeti! Na tim veseljima sam naučila mnoge pesme, koje i danas rado pevam. Zato sada od muzičara tražim da znaju isto koliko i ja pesama, a to je preko 3.000. Ja nemam unapred pripremljen repertoar, već kada izađem pred publiku, odlučim šta ću da pevam. Ako neka pesma loše prolazi, odmah idem na sledeću - kazala nam je nedavno.