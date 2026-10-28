Slušaj vest

Folk pevačica Rada Manojlović otvoreno je pričala o problemima sa kojima se suočavala. Kako je ne tako davno priznala, njoj je psiholog prepisao lekove od kojih je kasnije postala zavisna.

Rada Manojlović je tom prilikom istakla da želi da javno govori na tu temu kako bi i drugima probudila svest o ovoj temi.

- Za početak da kažem da je to mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest meseci nisam mogla da se skinem sa "ksanaksa". Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocenim da ne treba više - vara se. Nije to tako lako - rekla je Rada tada iskreno.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

- Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Tablete bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primer ukoliko izgubite člana porodice pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol. Mene kad nešto pogodi, ja to držim u sebi. Nikada ne prenosim na drugog svoju nervozu, već sve čuvam u sebi. Ne umem ni da se ispraznim kako treba. A to ne valja. Zato mi je psihijatar rekao da nađem neki izduvni ventil. Sada više ne idem kod psihijatra. Sada mi je sve super. Lekovi su delovali.

Na pitanje da li je nekada mešala alkohol i tablete za smirenje, pevačica je rekla:

- Nikada. To nemojte da radite ni u ludilu.

"Radila sam i po 18 sati dnevno"

Rada je, inače, priznala da njeni počeci nisu bili nimalo laki.