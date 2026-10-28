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Muzičar Aleksandar Stanimirović, član "Amadeus benda" progovorio je o spekulacijama da je verenici Barbari Bojović, koja je od njega mlađa 23 godine, platio silikone.

Naime, Ognjen Amidžić mu je tokom emisije postavio direktno pitanje, na šta je Aca Amadeus odmah dao odgovor, a onda i šokirao šalom.

- Pazi, ona zarađuje, rekao sam ti, isto k'o ja i Džaja. Ona peva... Ali neka bude to - rekao je u Amidži šou.

Muzičar je potom detaljno objasnio da u njihovoj kući ne postoje odvojeni novčanici i da imaju zajedničke finansije: "Ne, ona je sama sebi platila. Gledaj, mi živimo zajedno, nemamo odvojene kase. Nikada nismo imali odvojene kase. Sve na kub stavljamo, jedna je moja... Ja sam hteo i treću, ali nije doktor hteo".

Dodao je i kako je njihova ljubav započela u Blacu.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Stanimirović Foto: Pritnscreen

"Dolazila je kod mene u restoran u Blacu i tako je nastala velika ljubav. Mnogo je volim, ona je jako ozbiljna pevačica, zarađuje više nego Džaja i ja zajedno. Ona je moja žena", rekao je.

O razlici od 23 godine i neočekivanoj veridbi

O njihovom odnosu iz svog ugla progovorila je i Barbara, naglasivši da se razlika u godinama u praksi uopšte ne oseća.

"Sve mi se kod njega svidelo. On je meni najlepši, ne postoji lepša osoba, ne postoje lepša osoba u duši... Mlađa sam od njega 23 godine. Razlika se ne oseća, čak sam ja starija od njega, on se ponaša nekad kao neko dete, ja sam ozbiljnija. Ja moram njega da vaspitavam kako da se ponaša gde god da krenemo", rekla je.

Osvrnula se i na optužbe da je sa muzičarem zbog popularnosti.